FP denuncia fallas en prevención y gestión de riesgos

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El Partido Fuerza del Pueblo denunció que los últimos cinco años en el país se evidencian fallas estructurales en prevención, infraestructura y gestión de riesgos, entre las que resaltan: emisión de alertas fuera de tiempo o con mensajes inconsistentes entre instituciones, generando confusión durante eventos críticos como las tormentas Fred, Fiona y Franklin.

Afirmó que el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) activó alertas con hasta 12 horas de retraso en varios eventos documentados entre 2021 y 2024. Mientras hubo ausencia de coordinación operativa entre el COE, Meteorología y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, ayuntamientos y Defensa Civil.

“Cada institución actuó de manera aislada, duplicando esfuerzos o dejando vacíos críticos de respuesta”, indicó la Fuerza del pueblo a través de su Comisión de Infraestructuras en rueda de prensa.

En su informe agregó abandono del mantenimiento preventivo en drenajes pluviales, cañadas, puentes y sistemas de bombeo, resultando en inundaciones que se repiten en los mismos puntos año tras año sin soluciones permanentes.

“Entre 2022 y 2024, fenómenos atmosféricos previsibles causaron decenas de fallecidos, cientos de desplazados y pérdidas materiales estimadas en miles de millones de pesos, muchas de ellas evitables con prevención adecuada”, anotó.

En el documento presentado por la comisión se resaltó que durante este período, la República Dominicana ha enfrentado fenómenos atmosféricos, inundaciones urbanas, colapsos estructurales y múltiples emergencias que han puesto en evidencia graves deficiencias en el sistema nacional de prevención y respuestas.

Entre los casos citados están: Derrumbe de muros perimetrales en barrios como Los Alcarrizos, Pantoja y Villa Mella tras lluvias moderadas; colapso parcial del puente sobre el río Nizao (2023) en una zona declarada de intervención prioritaria.

También, inundaciones recurrentes en la Avenida Independencia, la 27 de Febrero y el Ensanche Ozama, pese a obras anunciadas; fallas en el sistema de drenaje profundo del Gran Santo Domingo, con bombas inoperantes durante eventos críticos, así como túneles y pasos a desnivel sin mantenimiento en la capital y Santiago; elevados con fisuras visibles sin inspección técnica reciente.

De igual forma, obras entregadas que requirieron reparaciones en menos de 12 meses, evidenciando vicios de construcción. Cita que al menos 14 obras de drenaje inauguradas entre 2020 y 2023 presentaron fallas estructurales en su primer año de operación.

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“En estos cinco años, el contraste entre el discurso oficial y la realidad verificable es contundente, ya que se han hecho promesas sin resultados visibles, se pueden citar soluciones definitivas al problema de inundaciones en el Gran Santo Domingo. Modernización completa del sistema de alertas del COE para 2022. Plan maestro de drenaje pluvial para 10 ciudades principales. Mantenimiento preventivo anual de todos los puentes nacionales”, indica el partido.