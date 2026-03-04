FP dice apenas invierten 0.11 % del Presupuesto para mantener escuelas

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

La Fuerza del Pueblo (FP) criticó ayer el sistema educativo dominicano, afirmó que el Gobierno actúa sin un plan coherente por falta de visión y declaró que en 2025, solo destinó RD$343 millones a mantenimiento del sistema escolar, equivalente a RD$43,321 del Presupuesto ejecutado por el Ministerio de Educación.

Sostuvo que esto representa el 0.11 % de l a partida usada por la institución en períodos anteriores, cuando la inversión en edificaciones llegó a representar en promedio más del 20 por ciento.

A través de su Secretaría de Educación, la organización denunció que disminuyó la cantidad de estudiantes en secundaria, porque alrededor del 25 % de los jóvenes entre 15 y 17 años no asisten a la escuela. Advirtió también sobre el aumento de las tasas de analfabetismo en personas de 15 años o más, situada por encima del 6.5 % y 7 %, cuando estaba en un 5.5 % en 2019.

La titular de la Secretaría de Educación del partido político, Josefina Pimentel, precisó que en provincias como Elías Piña, la tasa de analfabetismo es del 20 %, y marca profundas brechas territoriales.

Expresó en una rueda de prensa que pese a que el presidente de la República, Luis Abinader, destacó la entrega de nuevas aulas, “la inversión en infraestructura cayó de RD$19,200 millones, en 2014; a RD$6,351 millones, en 2025; mientras la entrega de aulas pasó de 6,775, en 2014; a apenas 1,555, en 2025.

Señaló que las cifras las obtuvieron en informes oficiales y que el presidente de la República ignoró la realidad del sistema durante su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el pasado 27 de febrero.

“El mandatario presentó datos aislados y descontextualizados, que no reflejan la profundidad de la crisis del sector”, precisó Pimentel, exministra de Educación.

Señaló que el Gobierno recibió 711 planteles que no pudieron iniciarse en el pasado gobierno, por el denominado “nudo legal”, situación que dio origen a la Ley 118-21 con el objetivo de destrabar esas obras, y que esa cantidad, al mes de enero de 2025, solo se habían concluido 200 centros, por lo que quedaban 511 planteles pendientes de ser finalizados.

Baja matrícula de alumnos

Josefina Pimentel sostuvo que jóvenes de 17 años que no van a la escuela se elevan en un porcentaje superior al 32 % y reveló que los estudiantes que ingresan al primer grado del nivel secundario, apenas el 51 % logra permanecer hasta el sexto grado.

Fallas formación técnica

La Fuerza del Pueblo tildó de fracaso la ejecución del Programa de Mejoramiento de la Educación y Formación Técnico Profesional, evaluado en RD$1,800 millones, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y la Unión Europea, debido a que se procuraba convertir 79 liceos en politécnicos, y solo se logró ejecutar un 3.15 % del proyecto.

En la conferencia prensa donde la Fuerza del Puebloa P dio a conocer la evaluación que hizo a la educación pública participaron los dirigentes Gisela Romero, Johanny Guzmán, Marcos Cross y el diputado José David Báez.