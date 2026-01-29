La Vega: se entrega Ankelsy Valerio acusada de matar a su hermana en San Francisco

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Ankelsy Valerio de Jesús se entregó este jueves a las autoridades en La Vega, luego de ser señalada como responsable de la muerte de su hermana en San Francisco de Macorís.

La información fue confirmada al periódico Hoy por la vocera de la Policía Nacional en la demarcación, Lucía Cruz Polanco, quien indicó que la detenida será puesta a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes.

El hecho ha generado gran conmoción en la comunidad francomacorisana, donde familiares y vecinos aún lamentan lo ocurrido.

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades legales.