La Vega: se entrega Ankelsy Valerio acusada de matar a su hermana en San Francisco

La información fue confirmada al periódico Hoy por la vocera de la Policía Nacional en la demarcación, Lucía Cruz Polanco, quien indicó que la detenida será puesta a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes.

Lency Alcántara
Lency Alcántara

 Ankelsy Valerio de Jesús se entregó este jueves a las autoridades en La Vega, luego de ser señalada como responsable de la muerte de su hermana en San Francisco de Macorís.

El hecho ha generado gran conmoción en la comunidad francomacorisana, donde familiares y vecinos aún lamentan lo ocurrido. 

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades legales.

Sobre el autor
Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

