Fuerza del Pueblo afirma gobierno del PRM infla cifras de obras

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Secretaría de Obras Públicas del partido Fuerza del Pueblo (FP) afirmó este lunes que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) infló las cifras de obras presentadas por el presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas, al incluir en el listado intervenciones menores, estudios técnicos y proyectos heredados de administraciones anteriores.

Durante una rueda de prensa encabezada por el titular de esa secretaría, Mariano Germán, la organización opositora sostuvo que muchas de las infraestructuras mencionadas en el discurso presidencial no corresponden a obras nuevas ejecutadas en el último año, sino a intervenciones acumuladas a lo largo de casi seis años de gestión.

Como parte del análisis presentado, la Fuerza del Pueblo mostró imágenes tomadas en marzo de 2026, posteriores a la rendición de cuentas, que evidencian el estado de varias obras en distintas provincias del país, incluyendo proyectos que figuran como concluidos o en ejecución en los informes oficiales, pero que se encuentran abandonados, deteriorados o inconclusos, pese a haber sido presentados como terminados.

El informe presentado por la Secretaría de Obras Públicas de la FP señala que el listado oficial divulgado por el Gobierno incluye 2,147 intervenciones distribuidas en todo el territorio nacional, una cifra que, según explicaron, resulta llamativa a primera vista, pero que al analizarse en detalle revela una estructura distinta a la presentada en el discurso presidencial.

De acuerdo con el análisis, una parte significativa de las intervenciones incluidas en el inventario oficial corresponde a remozamientos, rehabilitación de infraestructuras existentes, asfaltados urbanos, mantenimiento de obras públicas y estudios técnicos, trabajos que a juicio de la organización no pueden ser presentados como nuevas obras de gran impacto.

El documento también indica que en el listado aparecen obras heredadas de administraciones anteriores, proyectos que llevan años en construcción, intervenciones menores que se presentan como grandes proyectos y estudios preliminares de infraestructura contabilizados como obras ejecutadas.

Al presentar el desglose nacional de las intervenciones registradas entre agosto de 2020 y febrero de 2026, el informe sostiene que solo una parte corresponde a construcciones nuevas, mientras que la mayoría se concentra en trabajos de mantenimiento o rehabilitación.

El análisis porcentual presentado durante la rueda de prensa señala que las obras menores y los trabajos de mantenimiento urbano representan alrededor del 39 % de las intervenciones, mientras que las construcciones completamente nuevas alcanzan apenas el 18 % del total nacional.

A esto se suman los trabajos de rehabilitación de infraestructuras existentes (17 %), remozamientos (14 %), ampliaciones (5 %) y estudios técnicos (7 %), lo que, según la Fuerza del Pueblo, demuestra que gran parte del listado oficial corresponde a intervenciones de menor escala.

En el caso específico del año 2025, el informe presentado indica que se registraron 392 intervenciones en todo el país, de las cuales solo 63 corresponden a nuevas construcciones, mientras que el resto se distribuye entre rehabilitaciones, remozamientos, ampliaciones, obras menores y estudios técnicos.

Para la Secretaría de Obras Públicas de la FP, estos datos reflejan que casi el 70 % de las intervenciones realizadas durante ese período corresponde a mantenimiento, remozamiento o rehabilitación de infraestructuras existentes, y no a la construcción de nuevas obras de desarrollo.

Durante la presentación, el ingeniero Mariano Germán explicó que el problema no radica en la realización de intervenciones menores, sino en la forma en que estas se presentan como grandes proyectos dentro de los informes oficiales, lo que a su juicio distorsiona la realidad de la inversión pública en infraestructura.

“Los números pueden impresionar, pero cuando se analizan, la realidad aparece”, afirmó Germán al presentar los resultados del análisis realizado por la organización.

Como parte de la rueda de prensa, la Fuerza del Pueblo mostró una serie de imágenes tomadas en distintas localidades del país, en las que se observan obras inconclusas, deterioradas o abandonadas, pese a haber sido mencionadas en informes oficiales.

Entre los ejemplos citados figuran áreas inconclusas del Hospital Musa en San Pedro de Macorís, trabajos pendientes en la carretera Bayaguana–Hato Mayor, deterioro en la circunvalación de Baní, así como proyectos inconclusos en El Seibo, San Cristóbal, María Trinidad Sánchez y Elías Piña, entre otras provincias.

El informe también hace referencia a otros proyectos de gran envergadura que, según la organización, presentan retrasos significativos en su ejecución, entre ellos la presa de Monte Grande, el monorriel de Santiago, la ampliación de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo y varias obras viales en distintas regiones del país.

En el caso del monorriel de Santiago, el documento señala que el proyecto fue anunciado inicialmente con un costo aproximado de 33,600 millones de pesos, pero que actualmente el monto supera los 66,000 millones, sin que la obra haya sido concluida.

La Secretaría de Obras Públicas de la FP también cuestionó el nivel de inversión pública en infraestructura, señalando que en los últimos años la inversión ha oscilado entre el 1.5 % y el 2 % del producto interno bruto (PIB).

Según explicó Germán, diversos especialistas han advertido que países con niveles de desarrollo similares al de la República Dominicana requieren niveles de inversión pública cercanos al 4 % o 5 % del PIB para garantizar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de la población.

Para la organización opositora, el panorama general de la infraestructura pública en el país revela una combinación de altos costos, baja calidad en la ejecución de obras y retrasos persistentes en los cronogramas de entrega.

“El país necesita obras terminadas, no promesas repetidas”, expresó Germán al concluir la presentación del informe.

En ese sentido, la Secretaría de Obras Públicas de la Fuerza del Pueblo sostuvo que el contraste entre las cifras presentadas en la rendición de cuentas y la realidad mostrada en las imágenes evidencia una gestión que prioriza los anuncios y la promoción de resultados sobre la ejecución efectiva de proyectos.