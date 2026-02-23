¿Cuál es la situación real de la presa de Hatillo? Ministro de Medio Ambiente responde

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Tras unos resultados de análisis sobre la calidad del agua en la presa de Hatillo, en la provincia Sánchez Ramírez, donde se evidenció la contaminación tanto microbiológica como fisicoquímica, presentados en el programa "Te lo explico" de la periodista Nairobi Viloria.

El ministro de Medio Ambiente, Armando Paíno Henríquez, reconoció que la problemática no es exclusiva de Hatillo, sino que responde a un patrón histórico de mala gestión ambiental.

“La situación que tenemos no solo con la presa de Hatillo sino a nivel de la mayoría de nuestras cuencas bajas es (lo que como hemos dicho por décadas) hemos hecho un mal manejo de nuestros residuos sólidos, aguas residuales y otros tipos de residuos”.

El funcionario señaló que la realidad se replica incluso en el Distrito Nacional, donde cuestionó qué porcentaje de la población cuenta con un sistema cloacal adecuado.

“Eso es la realidad, y se repite en todo el territorio”, afirmó.

Henríquez indicó que en la zona del Bajo Yuna existen comunidades cuyas aguas residuales desembocan directamente en el río.

Además, citó como ejemplo el vertedero a cielo abierto de Bonao, donde —según dijo— los residuos pueden observarse a simple vista desplazándose hacia el afluente.

Lo que dijo el estudio

Los estudios microbiológicos, realizados por el IMPA-UASD, detectaron una elevada presencia de bacterias indicadoras de contaminación fecal, como coliformes totales y fecales, Enterobacter sp. y Klebsiella sp., además de Escherichia coli en niveles puntuales.

Estos hallazgos evidencian el contacto del "embalse con residuos humanos y animales, posiblemente derivados de descargas de aguas residuales, escorrentía agrícola y actividades humanas cercanas", señaló la investigación.

¿Y qué se va hacer?

Ante la preocupación ciudadana, el ministro aseguró que se trabaja en una estrategia de mitigación, aunque advirtió que la remediación total requeriría intervenir múltiples factores estructurales.

“Nosotros estamos permanentemente trabajando, hemos encontrado una estrategia de mitigación porque la remediación obligaría a todos esos factores poder intervenir”, manifestó.

Aseguró además que “hicimos una primera fase de estudio y estamos terminando la segunda fase, hoy tenemos una reunión de trabajo donde estarán Salud Pública, Agricultura y el INDRHI”.

“No es una solución mágica, tiene que identificarse varios aspectos, ya tenemos una hoja de ruta (pero se está trabajando en ella)”, añadió.

Sobre el proceso de permisología

Ante la denuncia del titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo, Paino Abreu, quien presentó este miércoles un informe donde calificó como el “primer nubarrón”: la permisología ambiental.

Al respecto, el ministro de Medio Ambiente dijo que “la Fuerza del Pueblo tiene que hacer su trabajo de oposición y bueno, estamos abiertos a cualquier pregunta”.

“Cuando tu haces denuncias libres e irresponsables como ellos lo hacen, los hechos lo demuestran, nosotros seguimos trabajando”, añadió.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Uno + Uno.