Fundación expresa apoyo a captura de Nicolás Maduro

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) expresó ayer su respaldo al gobierno de los Estados Unidos, por poner fin al régimen “autoritario y tiránico” de Nicolás Maduro.

Hizo un llamado urgente al restablecimiento de la paz, el orden democrático, y el respeto a los derechos humanos del pueblo venezolano.

Trajano Potentini, presidente de la entidad de la sociedad civil, precisó que la situación venezolana constituye una amenaza real a la seguridad regional.

“Respaldamos toda iniciativa internacional que, dentro del marco del derecho internacional y la protección de los derechos humanos, contribuya al fin de la dictadura, al restablecimiento de la democracia y a la devolución del poder al pueblo soberano de Venezuela”, expresó Potentini.

La entidad cívica considera que la prolongada crisis venezolana ha dejado de ser un asunto interno, para convertirse en un problema regional y hemisférico, con graves repercusiones en materia de seguridad, migración forzada, crimen organizado, narcotráfico y lavado de activos, afectando de manera directa la estabilidad institucional de varios países de América Latina y el Caribe.

La Fundación Justicia y Transparencia destacó, además, que las acciones dirigidas a debilitar el régimen venezolano representan también un golpe estratégico contra las redes de narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado que operan en la región, bajo la protección de estructuras políticas y económicas corruptas.

En ese contexto, exhorta a los gobiernos democráticos a actuar con coherencia, firmeza y responsabilidad histórica, colocando en el centro de sus decisiones la defensa de la democracia, la libertad y la dignidad humana, por encima de intereses económicos, ideológicos o geopolíticos coyunturales.