Fotos del siniestro en Villa Mella
El futuro de L&R Comercial y de sus empleados tras devastador incendio que dejó el local en ruinas
La tienda L&R Comercial quedó reducida a escombros tras el incendio que se registró alrededor de las 5:00 de la tarde de este jueves. Incluso, la mañana de hoy todavía se observaban algunos conatos entre los restos calcinados.
La estructura permanece colapsada, ennegrecida por el humo, con vigas desplomadas, planchas de Aluzinc retorcido y mercancía completamente quemada.
Pero, ¿qué ocurrirá ahora con el local y sus colaboradores?
Henry Acevedo, gerente de auditoría interna de L&R Comercial, informó al periódico HOY que el establecimiento podría ser reconstruido en un plazo aproximado de tres meses.
“El ingeniero tiene que cuantificar todo lo relacionado con la identificación de los daños. Esta es una de las tiendas que más vende de nosotros. Estuve hablando con el ingeniero y me dice que en tres meses se hace”, explicó.
Acevedo indicó que el local está asegurado y que este viernes el seguro realizó una evaluación en la zona afectada.
En cuanto al personal, aseguró que los empleados mantendrán sus puestos de trabajo.
Indicó que algunos serán reubicados en otras sucursales y otros permanecen en la zona cero. "Están en el comedor de la Sirena, dándoles soportes a los clientes que vienen a preguntar por su mercancía, por su pago y esas cosas”, detalló.
Hasta el momento, ni el Cuerpo de Bomberos ni las demás autoridades han identificado las causas del incendio.
Negocios afectados
El fuego también impactó la tienda Payless, mientras que el Banco Ademi permanece cerrado y con su fachada marcada por el humo. Además, se registraron averías en sistemas de comunicación que dejaron a personas incomunicadas en la zona.