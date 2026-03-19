JAD afirma modernización tecnológica se consolida

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar Benítez, afirmó ayer que la innovación tecnológica se consolida como un motor fundamental para transformar y fortalecer el sector agropecuario del país.

Dijo que la modernización del campo es fundamental para aumentar la productividad, mejorar la competitividad y garantizar la sostenibilidad del sector.

Indicó que la adopción de nuevas tecnologías permite a los productores enfrentar de manera más eficiente retos como el cambio climático y las exigencias de los mercados internacionales.

Benítez ofreció la conferencia “Innovación en la Agricultura” en la Feria Agropecuaria Nacional 2026, organizada por el Patronato Nacional de Ganaderos y que concluye el próximo domingo. Destacó el impacto de la automatización agrícola, mediante el uso de maquinaria y sistemas inteligentes que optimizan las labores del campo y reducen la dependencia de la mano de obra no calificada.

Hizo referencia a la robótica aplicada al agro, citando como ejemplo los sistemas automatizados de ordeño en granjas lecheras y los tractores autónomos, que laboran sin operadores. Otro de los avances señalados fue el uso de la tecnología blockchain en la agricultura, la cual permite registrar información de forma segura, descentralizada e inmutable, facilitando la trazabilidad y transparencia en la producción.

Resaltó otras innovaciones como la biotecnología agrícola, la agricultura de precisión, el uso de drones en la agricultura y la ganadería, la producción en ambientes controlados, el análisis de informacion mediante herramientas de big data y los sistemas de información geográfica aplicados al agro. Benítez cree necesario fortalecer las alianzas entre los sectores público y privado para impulsar la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos hacia los productores y la importancia de financiamiento para la incorporación de tecnología en las actividades agropecuarias.