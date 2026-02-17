García Fermín: RD vive el momento de mayor compromiso institucional contra la corrupción en décadas

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

SALCEDO.– El exministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), doctor Franklin García Fermín, afirmó que la República Dominicana atraviesa uno de los períodos de mayor compromiso institucional en la lucha contra la corrupción de las últimas décadas.

El también exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) sostuvo que, bajo la actual administración, se ha permitido que los órganos de control y el Ministerio Público actúen con independencia, sin interferencias políticas ni protección a funcionarios, como –según indicó– ocurrió en el pasado.

García Fermín consideró que resulta incoherente que dirigentes de la oposición intenten presentarse hoy como paladines de la transparencia, cuando durante sus mandatos no impulsaron acciones firmes ni estructurales contra la corrupción administrativa.

“Quienes hoy levantan banderas moralistas deben explicar al país qué hicieron cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar. La sociedad dominicana no necesita discursos coyunturales, sino coherencia histórica”, expresó.

Señaló que la diferencia fundamental del momento actual radica en que las denuncias no son archivadas ni diluidas con el paso del tiempo, sino que son investigadas y sometidas a los tribunales competentes, aun cuando involucren a personas vinculadas al partido oficial.

“En el pasado, muchos expedientes terminaban engavetados o desaparecían del debate público. Hoy los procesos se conocen, se investigan y se judicializan. Esa es la diferencia sustancial”, afirmó.

El exfuncionario destacó que el país ha avanzado hacia una cultura de mayor rendición de cuentas y que ese proceso debe ser defendido frente a intentos de desinformación o manipulación política.

Finalmente, llamó a la oposición a asumir una actitud responsable, aportar pruebas concretas cuando formule acusaciones y contribuir a fortalecer la institucionalidad democrática en lugar de recurrir a discursos que, a su juicio, buscan generar confusión en la ciudadanía.