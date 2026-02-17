Tony Clark planea renunciar como jefe del sindicato de jugadores de la MLB

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Tony Clark tiene la intención de renunciar como director de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol, según declaró el martes una persona familiarizada con las deliberaciones del sindicato.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que su decisión, reportada inicialmente por ESPN, no se había anunciado. Añadió que probablemente se haría un anuncio más tarde el martes.

La decisión de Clark se produjo durante una investigación de la Fiscalía Federal en Brooklyn, Nueva York, sobre One Team Partners, una compañía de licencias fundada por el sindicato, la Asociación de Jugadores de la NFL y RedBird Capital Partners en 2019.

"Mucha gente sabe que la investigación está en curso", declaró Marcus Semien, de los Mets de Nueva York, miembro del subcomité ejecutivo del sindicato, compuesto por ocho miembros. "Creo que, como subcomité, que esto ocurra durante la investigación no es excesivamente sorprendente, pero aun así me duele y es algo que todavía estoy procesando".

El subdirector ejecutivo Bruce Meyer será el negociador principal en las próximas negociaciones laborales, como lo fue en 2021-22. Después de que Clark y Rick Shapiro lideraran las negociaciones de 2016, Meyer fue contratado en agosto de 2018 como director sénior de negociación colectiva y asuntos legales, y ascendió a su puesto actual en julio de 2022.

Semien cree que Clark se marcha para encargarse de la investigación.

"Creo que sí", dijo, "porque hasta este momento, antes de cualquier investigación, he tenido plena confianza en Tony Clark para liderar este grupo de jugadores. He tenido plena confianza en Bruce Meyer para ser el negociador principal de este grupo de jugadores".

La decisión se tomó antes del inicio previsto de la negociación colectiva en abril para un acuerdo que reemplace el contrato laboral de cinco años que vence el 1 de diciembre.