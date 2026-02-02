Gestión de Alburquerque hizo leyes polémicas

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

La Ley General de Electricidad (125-01), la que establece el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), 87-01 y la Ley 112, sobre Hidrocarburos, fueron tres legislaciones controversiales, discutidas de manera amplia, modificadas y aprobadas en el Senado, durante la presidencia de Ramón Alburquerque Ramírez. También aprobada la Ley 64-00, de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El ingeniero químico y dirigente del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) que murió el 30 de enero, a los 76 años, tuvo a su cargo la dirección de los debates para la aprobación de importantes le gislaciones, consideradas trascendentales para el desarrollo económico, social y por la salud de los dominicanos.

Nacido el 5 de junio de 1949, en Monte Plata, Alburquerque es considerado hombre de ciencia, un investigador y especialista en las áreas de la química, ingeniería y otros temas, lo que lo llevó a ser senador por su provincia y tres veces presidente del Senado.

En la sesión del 13 de junio de 2001 fue aprobada la Ley General de Electricidad, promulgada el 24 de julio de 2001, con el propósito de terminar la crisis en el suministro de electricidad.

En tanto, la 87-01 f en la sesión del 24 de abril de 2001, aún vigente, destinada a garantizar una salud universal y más humana.

La Ley 112-2000 fue aprobada en sesión del 16 de noviembre de 2000 y sigue en funcionamiento, con la finalidad de que el Estado pudiera regular la factura del petróleo y los derivados, una carga para la economía del país.

Aunque la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas, fue aprobada en la presidencia en el Senado de Andrés Bautista García, quien entonces era dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), igual que Alburqueque, tuvo un arduo debate y confrontaciones en las presidencias de Ramón Alburquerque Ramírez.