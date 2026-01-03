Gobierno asegura ha otorgado 193 mil becas desde el 2020

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) informó ayer que desde el 2020 hasta la fecha ha otorgado 38,248 becas nacionales y 9,292 internacionales en los niveles técnico superior, grado y posgrado y otras 146,000 para el aprendizaje de lenguas extranjeras.

Una comunicación de la entidad señala que el impacto de esos programas alcanza a 200,000 familias, como resultado de la mejora en las capacidades académicas y la inserción laboral de los beneficiarios en distintos sectores productivos.

Indicó que como parte de las reformas institucionales, puso en marcha el Sistema Nacional de Becas, una plataforma automatizada que evalúa criterios académicos y socioeconómicos, con el propósito de transparentar los procesos de selección y reducir prácticas discrecionales.

Manifestó que la asignación de esas becas ha priorizado a jóvenes de “provincias rezagadas”, entre ellas Barahona, San Juan, Pedernales, Elías Piña, Dajabón, San José de Ocoa y Hermanas Mirabal.

Según el documento, en zonas con proyectos económicos emergentes, como Pedernales, Samaná y María Trinidad Sánchez, el Mescyt ha desarrollado programas de formación en idiomas, dirigidos a fortalecer la empleabilidad de las comunidades locales.

Pero además de eso, en el área de ciencia e innovación, la entidad informó que entre 2020 y 2025 destinó RD$2,565 millones al financiamiento de la investigación científica a través del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondocyt), respaldando 306 proyectos.

Sostuvo que 463 nuevos investigadores fueron incorporados a la Carrera Nacional de Investigadores, lo que eleva a 2,035 el total de miembros activos, mientras que para 2026 se proyecta el financiamiento de 70 proyectos adicionales, por un monto de RD$450 millones.

El ministerio señaló que una parte significativa de las becas nacionales ha sido orientada a carreras vinculadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), en respuesta a la demanda de profesionales en áreas estratégicas para el desarrollo productivo.

Indicó además que han dado respaldo a programas de cooperación académica internacional, como el Fulbright–Mescyt, que permite a estudiantes dominicanos cursar estudios en universidades de prestigio en el extranjero.

En materia de calidad educativa, refiere el texto, el Mescyt ha impulsado la actualización de normas y procesos de evaluación de las escuelas de medicina, con miras a su acreditación internacional y al reconocimiento de títulos dominicanos en otros países.

De acuerdo al documento, la presente gestión del Mescyt se enmarca en la estrategia Meta RD 2036, orientada a fortalecer el capital humano, la investigación científica y la competitividad del país.