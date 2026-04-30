Gobierno destina RD$30 MM dinamizar subsector lechero

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El Gobierno ordenó RD$30 millones para bonos no reembolsables de hasta un 70% a ganaderos interesados en instalar riego en sus fincas para producir pastos para aumentar la producción de leche.

La convocatoria para el bono fue abierta ayer por la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR), el Banco Agrícola y el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (Conaleche), en una actividad en la Ciudad Ganadera.

La iniciativa dispone de RD$30 millones en incentivos destinados a impulsar proyectos pequeños de productores ganaderos debidamente registrados en Conaleche, que implementen tecnologías agrícolas como sistemas de riego, con el fin de eficientizar el uso del agua en la ganadería indicó Claudio Caamaño Vélez, director de la TNR.

Agregó que la convocatoria está dirigida a proyectos de riego de hasta 100 tareas de productores de leche. Dijo que el proceso de convocatoria estará abierto hasta el 29 de junio próximo, período durante el cual los interesados en la producción de pasto y forraje a nivel nacional deberán cumplir con los requisitos establecidos y formalizar su participación.

En tanto, Luis Sánchez Falette, director del Conaleche, explicó que esta convocatoria constituye un paso firme para fortalecer el subsector lechero nacional, al buscar no sólo aumentar la productividad, sino también asegurar que los productores cuenten con herramientas y respaldo para un crecimiento sostenible.

Expresó que el acceso al riego es fundamental para la producción de leche, ya que una gestión adecuada de este recurso permite alimentar el ganado, mantener la calidad y garantizar la continuidad de las operaciones, impactando directamente la producción y las condiciones de vida de las familias rurales.

Asimismo, el subadministrador del Bagrícola, Eddy Montás, explicó que esa institución está ofreciendo condiciones de financiamiento altamente favorables para impulsar la tecnificación, especialmente mediante la implementación de sistemas modernos de producción.

Señaló que los productores podrán acceder a financiamiento con una cobertura del 30 %, mientras que el 70 % restante será cubierto a través de bonos de apoyo.

La TNR y el Conaleche firmaron un acuerdo, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los productores de leche mediante la implementación de tecnologías modernas de riego que garanticen un uso eficiente del agua.

Ese convenio lo firmaron Caamaño Vélez y Sánchez Falette, directores de la TNR y Conaleche, respectivamente.