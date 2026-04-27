Gobierno entrega el Circuito Vial Bajo Yuna

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El Circuito Vial Bajo Yuna, en la provincia Duarte, fue entregado ayer por el presidente Luis Abinader, que también supervisó la construcción del malecón de Nagua, se reunió con 350 estudiantes, entregó la carretera Cruce de Las Gordas-El Memizo, con una inversión de RD$281 millones, y las escuelas primarias de Copeyito y Raquel de la Rosa Faña, en Río San Juan.

En el acto de inauguración se resaltó que el circuito Vial Bajo Yuna tiene 49.2 kilómetros de extensión y conecta 6.2 kilómetros de vías internas que comunican con las provincias Duarte y María Trinidad Sánchez y amplía la movilidad entre comunidades aisladas, productoras de arroz y el cacao.

La vía tiene 42.8 kilómetros y transforma la conectividad del Nordeste, impacta comunidades como La Reforma, Las Coles, La Jagua, El Jobo, Jobo Afuera, Molenillo y La Garza, y conectándolas con la Autopista Juan Pablo y la carretera Nagua–Samaná.

En el distrito municipal Las Gordas, provincia María Trinidad Sánchez, el mandatario inauguró la carretera Mata Bonita–Los Memisos que tiene una extensión de 13.8 kilómetros y que fue construida por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), que invirtió RD$281 millones.

Esa carretera favorece a localidades como Los Memisos, Mata Bonita, Los Guayabitos, Las Catalinas y otras zonas de Las Gordas y garantiza un acceso seguro de equipos y maquinarias a la Central Hidroeléctrica Rosa Julia de la Cruz, entre otras.

Rafael Salazar, el administrador de EGEHID, explicó que la construcción abarcó contenes, canaletas, badenes, alcantarillas, un puente badén, gaviones, protección de taludes, base triturada, imprimación, hormigón asfáltico caliente, asfaltado, señalización vertical y horizontal.

“Es una bendición para ustedes tener esta obra de calidad y un honor para nosotros y para el presidente poder cumplir con lo que exige la comunidad, con el bienestar y la salud de la gente y con el buen vivir”, dijo el funcionario.

En Copeyito, Río San Juan, María Trinidad Sánchez, el presidente Abinader entregó el liceo Copeyito, que cuenta con seis aulas, laboratorios de informática, de ciencias, sala de enfermería, salón de profesores, cancha mixta.

Roberto Herrera, director de Infraestructura Escolar, explicó que ese centro educativo fue concluido a través del Plan “Aulas 24/7-365” y busca ampliar y fortalecer la infraestructura escolar del país.

En tanto que el ministo de Educación, Luis Miguel De Camps, entregó la Escuela Primaria Raquel de la Rosa Faña, en la comunidad El Eden, Río San Juan.

El sábado

El pasado sábado el presidente Abinader junto al administrador general de EGEHID, Rafael Salazar, entregó la carretera Cruce de Pedregal- La Guázuma, en San José de las Matas, Santiago, que cuenta con 9.8 kilómetros.

Fue reconstruida por Egehid con una inversión de RD$872 millones, impacta las poblaciones de Pedregal, Los Montones, Carrizal y La Guázuma, de San José de las Matas, de la provincia de Santiago.

En la La Vega inauguró el sábado la carretera que enlaza el distrito municipal de Tavera con el municipio de Jarabacoa, considera clave para el desarrollo de la región.

También fue construida por EGEHID. Tiene 8.3 kilómetros de longitud y favorece a las comunidades Aguacate, Loma Firme, Rancho de la Vaca, Jagua Gorda, La Llanada y El Añil, ubicadas en zonas montañosas.

En tanto que junto al ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, el jefe de Estado recorrió la Feria Regional del Libro Santiago 2026, en el Gran Teatro del Cibao donde destacó la magnitud y diversidad cultural del evento e invitó a la población de Santiago y de toda la región del Cibao a asistir y disfrutar de esa iniciativa que promueve la cultura dominicana y buenas relaciones.