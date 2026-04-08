DASAC habilita línea de asistencia para afectados por intensas lluvias en el país

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La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) informó que, ante el impacto de las fuertes lluvias en distintas zonas del país, ha habilitado un número de asistencia para atender a las familias afectadas.

A través de un comunicado, la entidad explicó que esta línea busca responder de manera oportuna, escuchar las necesidades de la población y brindar apoyo inmediato a quienes atraviesan situaciones derivadas de las condiciones meteorológicas.

En ese sentido, DASAC exhortó a las personas que hayan resultado afectadas, así como a sus familiares, a comunicarse al número 829-222-9194, donde recibirán orientación y asistencia.

Asimismo, la institución llamó a la ciudadanía a compartir esta información, con el objetivo de que llegue a más personas que puedan necesitar ayuda en este momento.