RD$41 millones en Puerto Plata

Gobierno entrega fondos para obras PP

Mayor partida, de RD$25 millones, es para museo y sinagoga de Sosúa; 16 millones para cabildos, carnavaleros y Asociación Baloncesto

La entrega de los recursos la hizo el ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza. Son RD$ 41 millones.

Aridio Perdomo
Aridio Perdomo

El Gobierno entregó RD$25 millones como primer aporte de una inversión de 50 millones para la intervención integral y del Museo judío y renovación de la sinagoga en este municipio y otros RD$16millones para iniciativas municipales, culturales y deportivas en la provincia.

La entrega de los recursos estuvo a cargo del ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza, quien definió estos aportes como parte del compromiso con la preservación de la memoria histórica y el reconocimiento a los “aportes extraordinarios de la comunidad hebrea (judía) al desarrollo cultural y social de República Dominicana”.

Durante el acto en la gobernación, Paliza destacó que el museo “representa una historia de solidaridad, trabajo y valores que han dejado una huella profunda en nuestra identidad”.

Explicó que en coordinación y planificación con la Asociación para el Desarrollo Sostenible de Sosúa (ADSS) ejecutarán una intervención completa de las instalaciones, con el objetivo de convertirlo en un referente cultural, educativo y turístico de carácter internacional y nacional.

En tanto, la directora del museo, Ivonne Strauss, valoró el respaldo y destacó que la intervención permitirá modernizarlo, mejorar la experiencia de los visitantes y fortalecer su vínculo con la comunidad.

El resto del dinero

De los 16 millones, cinco son para que la alcaldía de Montellano termine la funeraria municipal; siete van al ayuntamiento de Imbert para camiones de basura; dos para la Unión Carnavalesca de Puerto Plata y dos para la Asociación de Baloncesto.

Gobierno inició techados clubes deportivos 12 de Octubre y Hugo Kunhardt.

Aridio Perdomo

Aridio Perdomo

