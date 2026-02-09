Kinito Méndez es electo nuevo presidente de SGACEDOM

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos (SGACEDOM) celebró este domingo su Asamblea General Electoral conforme a lo establecido en sus estatutos sociales para escoger a las nuevas autoridades que dirigirán los destinos de la institución para el período 2026-2028.

El proceso eleccionario se desarrolló en un ambiente de amplia participación, organización y plena transparencia, garantizando el derecho al voto de los miembros y el fiel respeto a la institucionalidad. La jornada se llevó a cabo mediante sufragio directo en las instalaciones del Hotel Catalonia, bajo la dirección de la Comisión Electoral, en cumplimiento de las normas estatutarias y la legitimidad del proceso.

Como resultado de esta votación democrática, la Plancha 1, encabezada por el destacado artista popular José del Carmen Ramírez (Kinito Méndez), obtuvo el 46.695 % de los votos emitidos, resultando electo como nuevo presidente de SGACEDOM para los próximos dos años. En tanto, la Plancha 2, encabezada por el compositor Alejandro Martínez, alcanzó el 16.391 % del sufragio.

La directiva electa está integrada por reconocidas figuras del arte y la composición dominicana, con sólidas trayectorias y amplio conocimiento de la industria musical. Junto a Méndez, conforman el Consejo Directivo 2026-2028: Juan Obdulio de los Santos (Krisspy), vicepresidente; Luis Mariano Lantigua (Aljadaqui), tesorero; Elvin Martín Ramírez (Pakolé), secretario de Actas y Correspondencia; Nelson William Mendoza (Nelson de la Olla), secretario de Asistencia Social y Cultural; Crescencio García (El Prodigio), primer suplente; y Cinthya Estephany Montero, segunda suplente.

Al ser proclamado ganador por la Comisión Electoral, el popular merenguero agradeció la confianza depositada por sus compañeros y reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo la institución.

“Me siento muy contento y honrado de que mis compañeros hayan confiado en nuestra propuesta para dirigir esta institución. Les aseguro que continuaremos trabajando por el crecimiento de SGACEDOM, para que el autor dominicano cada día esté mejor”, expresó Méndez.

En este torneo electoral también fueron elegidos los integrantes del Comité de Vigilancia, órgano fundamental para garantizar la correcta supervisión institucional durante el período 2026-2028. La Plancha 1, encabezada por Marcos Carreras, obtuvo la mayoría con un 46.018 % de los votos, mientras que la Plancha 2, liderada por Giordano Morel, alcanzó el 17.076 %.

La Comisión Electoral, responsable de conducir el proceso con imparcialidad y apego a los estatutos, estuvo integrada por Johanny Santos, presidente; Víctor Santos, vicepresidente; Daniel Arias, secretario; Miguel Ángel Espinosa, vocal; Carlos Manuel Brito, segundo vocal; y Apolinar Abreu, suplente.

Con esta jornada electoral, SGACEDOM reafirma su compromiso con la institucionalidad, la transparencia y la democracia participativa, consolidando un proceso legítimo y confiable que fortalece la gobernanza interna y la representación de sus socios.