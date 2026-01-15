Cancelar para nombrar a sus canchanchanes

Creado: Actualizado:

Cuando el gobierno cambia, llega la aplanadora y se lleva un montón de técnicos. Cuando hay cambio de funcionarios, también. El quitar al tuyo para poner al mío es lo acostumbrado porque hay que quedar bien con el montón de gente que ha echado los dientes con el dirigente de turno.

Los nuevos funcionarios, que suelen tener mil compromisos, cancelan sin pensar que quienes se van son fundamentales para los procesos: estudios, capacitación y experiencia valen poco frente al canchanchanismo y el buscalosuyismo.

Tan acostumbrados estamos que pocos se quejan de esa pésima costumbre porque es más barato hacerse el sueco que cuestionar lo que está mal, máxime cuando son dirigentes del partido de Gobierno.

Por todo lo anterior sorprendieron las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, cuando se quejó la semana pasada por las cancelaciones de los nuevos funcionarios.

Tal vez sea demasiado desear, pero el país necesita gobiernos que respeten las posiciones técnicas y la carrera administrativa. Es inconcebible que cada cuatro años haya que volver a capacitar gente para ocupar puestos que no conocen porque hay que cambiar todo el aparato del Estado para cumplir con los compañeros del partido. Es agotador y abusivo.