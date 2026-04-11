Habrá fuertes oleajes
Gobierno está en sesión permanente por las lluvias
Habrá fuertes oleajes y viento en la Costa Atlántica, desde cabo San Rafael del Yuma, playa Nisibón. Barcos deben seguir en puerto
El presidente Luis Abinader declaró anoche al Gobierno en sesión permanente por las lluvias que se registran en el país por una vaguada y un sistema frontal que provocarán inundaciones repentinas, desbordes de ríos, arroyos, cañadas y deslizamientos por saturación de suelo.
“Estamos en sesión permanente, esperamos que la población siga las medidas de precaución. El Gobierno estará atento a cada situación, tanto para proveer, como para accionar en cualquier situación”, dijo.
El mandatario habló en una reunión que encabezó junto a la vicepresidenta Raquel Peña, los directores del Centro de Operaciones de Emergencias, Juan Manuel Méndez y del Instituto Dominicanos de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, tras una reunión de emergencia en el Palacio Nacional.
En la reunión participaron ministros, directores generales, representantes de organismos de socorro y alcaldes que acordaron desarrollar acciones para salvar vidas y evitar daños a la propiedad.
“Hemos determinado mantener a un nivel de alerta amarilla para las provincias Monseñor Nouel, La Vega, Santiago de los Caballeros, Santiago Rodríguez y Montecristi. En verde continúan el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, San José de Ocoa, Elías Piña, Puerto Plata, Dajabón, Valverde. Duarte, San Juan, Independencia y Baoruco”, informé Méndez.
Exhortó dar estrictos seguimiento al desarrollo y evolución de ese sistema frontal que según las proyecciones del Indomet, provocará inundaciones en el territorio Nacional”.
Afirmó que el país debe estar atento a los lineamientos y las recomendaciones de los organismos de seguridad del Estado y dar estricto seguimientos a los boletines meteorológicos.
Sostuvo que no puede haber descuidos y deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten grandes volúmenes de agua.
También recomendó acceder a las evacuaciones de carácter preventivo que indique el COE, ni usar los balnearios en las provincias en alerta.