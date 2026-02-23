Gonzalo formaliza, Abel no figura entre 8 del PLD

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dio a conocer ayer a sus ocho aspirantes presidenciales, quienes fueron escogidos durante la reunión ordinaria del Comité Central, realizada en el Club San Carlos. Entre ellos se destaca Gonzalo Castillo repitiendo sus aspiraciones.

En el encuentro no estuvo presente el excandidato presidencial Abel Martínez, quien por medio de una carta solicitó que su nombre no fuera incluido en la lista presentada al organismo, al menos de manera preliminar, informó Johnny Pujols, secretario general del partido al ofrecer las conclusiones.

Indicó que la lista la conforman además los aspirantes Francisco Javier García, Charles Mariotti, Francisco Domínguez Brito, Ramón Ventura Camejo, Manfred Mata, Luis de León y Mario Bruno González.

Detalló que en el encuentro también se conoció una agenda breve, pero de gran trascendencia, que contenía la aprobación del protocolo, el cual ya había sido previamente discutido por el Comité Político y que regula y reglamenta todo el trabajo que deben realizar los aspirantes a partir de este momento.

Asimismo, “la presentación del estado preliminar de los aspirantes presidenciales de nuestro partido, al igual de la definición del momento y el método mediante el cual se trabajará para la selección e identificación del aspirante presidencial”, indicó.

Pujols aclaró que, respecto a la comunicación del compañero Abel Martínez, esta fue recibida conforme a su derecho, al igual que cualquier otro compañero. Reiteró que el protocolo establece plazos legales, y cualquier miembro que cumpla con los requisitos puede presentar su aspiración dentro de esos plazos. Señaló que, a pesar de que la carta fue recibida en el partido, todavía tiene la oportunidad de decidir dentro del período establecido por la ley.

Vaticinan victoria y unidad

El vicepresidente del partido morado Yván Lorenzo aseguró que dentro del partido se percibe un clima de confianza y alegría contrario a lo que algunos pensaban, ya que no pudieron sepultarlos. “Estamos comprometidos con los mejores intereses del pueblo dominicano y con la firme decisión de volver al poder, Nada ni nadie detendrá al partido en este propósito”. expresó.