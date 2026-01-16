"La reforma al Código de Trabajo se va a hacer sin tocar la cesantía"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, reiteró que el proyecto que modifica la Ley 16-92, del Código de Trabajo de la República Dominicana, vigente desde 1992, debe ser aprobado en la próxima legislatura y que no existe razones para retrasarla.

“En cuanto a la cesantía, se ha sido absolutamente claro, en cuanto al propósito del Ejecutivo, que fue quien introdujo sin la cesantía. Pero luego hemos dicho, y el propio presidente (Luis Abinader), que la reforma se va a hacer sin tocar la cesantía. Lo hemos hablado muy claro”, reiteró el ministro.

“Lo hemos hablado con los empresarios. Ahora, los empresarios están haciendo lo que le corresponde: el mayor esfuerzo para defender un propósito con el que están sintonizados todos sus miembros, y eso es correcto. Ahora, la responsabilidad es de los legisladores en cuanto a contenido y tiempo. Y aquí hay una situación de tiempo”, añadió Olivares.

Al ser entrevistado en el programa Uno + Uno, de Teleantillas, el ministro dijo, además, que existe una necesidad para reformar el Código Laboral, ya que es una normativa “anacrónica en una gran parte de su contenido”. En ese orden, criticó que la discusión “dure tres o cuatro años, discutiendo, rediscutiendo, sin tomar una decisión. No puede ser”.

“Tiene que aprobarse. (Pero) hay que respetar el Poder Legislativo, como primer poder del Estado; pero, ¿qué ocurre? Ya no puede ser que se tome más tiempo, hay que tomar una decisión, porque la falta de esa decisión está afectando al país”, indicó Olivares sobre la responsabilidad de los legisladores.

Respecto al interés de empresarios para eliminar la cesantía, Olivares acotó que estos no evitarían la consecuencia de esa garantía a favor de los trabajadores, “aunque sea con otro nombre; que no es lo que ellos están planteando”, ya que la ciudadanía siempre contará con el derecho de demostrar un despido injustificado, “aunque se llame cesantía o no se llame”.

Sin embargo, consideró que la reforma es conveniente para el país.

La pieza resalta como nueva conquista la permanencia de la cesantía de los trabajadores, inclusión de la modalidad del teletrabajo, eliminación de la aplicación del 10 % de las propinas a los delivery, ampliación de la licencia por matrimonio, así como el otorgamiento de 20 minutos, tres veces al día, a las madres en período de lactancia.