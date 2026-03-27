Magaly Caram: lucha por igualdad de género

Publicado por Luisa Blanco Creado: Actualizado:

“Soy el producto de varias culturas, provengo de una familia de inmigrantes libaneses, cristianos maronitas, que emigraron durante la dominación del imperio otomano y se establecieron en la isla. Mis años de infancia estuvieron marcados por una nana proveniente de St. Kitts que me enseñó los valores, costumbres y cultura cocola”, estas palabras fueron pronunciadas por la señora Magaly Caram, directora ejecutiva de la Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia (Profamilia), al ser condecorada por la Embajada de Francia en 2017.

Ese sincretismo cultural marcó su vida, sembrando en ella una profunda aptitud de servicio y sensibilidad ante la injusticia social y los derechos de la mujer.

Desde muy pequeña conoció la pobreza, junto a su padre que le llevaba por los barrios de San Pedro de Macorís, donde nació. Ahí se sembró en ella la semilla de vocación por cambiar el mundo, por aliviar el sufrimiento y las penurias en que vivían. “Por eso abracé las ciencias sociales y el trabajo con los más necesitados, especialmente las mujeres”, expresa complacida la directora ejecutiva de Profamilia, Magaly Caram.

Esta destacada activista social pronto entendió que no podía cambiar el mundo- como si se tratara de la Mafalda dominicana- pero sí ha podido, desde su dirección en Profamilia y junto a un brillante equipo de trabajo, ayudar a cambiar la vida de millones de mujeres y jóvenes en la República Dominicana.

De los 60 años que tiene Profamilia, doña Magaly tiene 58 años de servicios desde esta entidad, trabajando con la misma pasión y el mismo compromiso del primer día. “Me siento muy satisfecha de ver crecer esta institución, pero sobre todo cuando una persona me dice que su vida cambio gracias a nuestro trabajo”.

La señora Caram es una mujer que ha librado muchas batallas tanto a nivel nacional como internacional, pero con resiliencia fue abriendo camino en la contienda de la igualdad de género. “Esta lucha por la equidad es paso a paso, lo digo desde mi experiencia, que he tenido que vencer muchos obstáculos, pero nunca me he rendido”, expresa con firmeza.

Luego de un largo suspiro expresa con una nota de nostalgia que siente que está llegando su momento de retirarse. “Entiendo que debo darle paso a una nueva generación, creo que la institución está muy fortalecida para que sobreviva, los mandos que me siguen están muy sólidos y ya no soy tan necesaria”.

Esta socióloga e investigadora social, viuda, madre de dos hijos y abuela de cuatro nietos, cuando habla de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer lo hace de una manera elocuente, pero cuando tiene que departir sobre su vida personal es muy parca y humilde. “Quiero dedicar mis últimos años de vida simplemente a no hacer nada. He dedicado toda mi vida a Profamilia y me basta con ser recordada como una mujer que dedicó toda su vida a una causa justa en la que creía con pasión y que logró cambiarle la vida de miles de mujeres”.

Su mayor aspiración es que la juventud tenga fuertes ideales de crear un mundo mejor, más justo e igualitario. “Que las mujeres tengan mayores oportunidades, que nuestros gobernantes sean más sensibles y que luchen por mejores legislaciones “.

60 años después

“Hemos contribuido al posicionamiento de la salud sexual y reproductiva como son los derechos humano de la mujer y eso fue gracias al privilegio que tuve de participar en todas las conferencias mundiales e interactuar con todo tipo de pensamiento desde feministas, antifeministas hasta todos los sectores productivos del país”, expresa la directora ejecutiva de esta entidad sin fines de lucro y apolítica, que ofrece servicios de salud integral, con énfasis en la salud sexual y reproductiva, en siete clínicas en diferentes puntos del país y dos unidades móviles que vistan más de 50 comunidades en situación de vulnerabilidad por razones de pobreza. Dedicada a promover el respeto de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de la población, en el marco de los derechos humanos.

Es una organización que hace incidencia para la creación de políticas públicas y marcos legales para la eliminación de la violencia contra la mujer o la violencia basada en género, prevención del embarazo en adolescentes y la promoción de una masculinidad positiva.

Actualmente, tiene una oferta de más de un millón de servicios de salud cada año, casi medio millón de los cuales corresponden a servicios de salud sexual, salud reproductiva, así como detección, atención e incidencia en situaciones de violencia basada en género.

Magaly Caram es parte de la esencia de Profamilia, de esos 60 años de creer en la gente, asumir la lucha por los derechos de las mujeres, en ofrecer productos y servicios de salud sexual y salud reproductiva con calidad y calidez.

Ruptura con la cultura del silencio

Desde su surgimiento, el trabajo de Profamilia produjo una ruptura con la cultura del silencio, trayendo al debate público temáticas hasta ese momento ausentes.

Desde sus inicios Profamilia fundamentó su trabajo en la educación, piedra angular de sus acciones, bajo el lema de la procreación consciente, la libertad de decisión y los derechos humanos el derecho a conocer, el derecho al acceso, el derecho a la libertad, el derecho a la decisión, el derecho a la atención y el derecho a la salud.

Con esta visión se enfrentó a la desmitificación de la planificación familiar versus control natal, a las posiciones dogmáticas que limitaban el derecho de las parejas e individuos a decidir libremente el tamaño de su familia, a las posiciones ideológicas que atribuían a intereses foráneos la planificación familiar y a argumentos políticos que alegaban que la población dominicana no podía ser limitada en su crecimiento debido a la gran migración de ciudadanos haitianos.

Intensa labor social

Magaly Caram trascendió los límites institucionales de Profamilia por su participación en otras instituciones con puestos importantes.

Es co-fundadora y expresidenta de Mujeres en Desarrollo, del Centro de Organizaciones de Interés Social y de Alianza de ONGs, así como del Instituto Nacional de la Salud. Ha trabajado como miembro ante el Consejo Nacional de Salud, donde ha ocupado el cargo de representante de las organizaciones no gubernamentales. El Gobierno dominicano la reconoció con la medalla al mérito por sus aportes a la educación sexual.