UASD consolida red nacional con más de 160 mil alumnos

Publicado por Hainan Reynoso Uribe Creado: Actualizado:

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) consolida un proceso de expansión territorial que hoy distribuye su matrícula en todo el país, al menos 160,000 estudiantes, en un sistema que integra sede central, recintos, centros, subcentros y extensiones académicas.

El director general de Planificación y Desarrollo Institucional, Noel de la Rosa, explica que este crecimiento responde a una visión de acceso y desarrollo territorial, orientada a acercar la educación superior a comunidades históricamente excluidas y a reducir los desplazamientos estudiantiles.

La sede central concentra alrededor de 85,000 estudiantes; los recintos regionales superan los 40,000 en conjunto, mientras los centros universitarios agrupan más de 33,000 alumnos. Los subcentros y las extensiones académicas reúnen más de 2,000 discentes adicionales, lo que evidencia una distribución más equilibrada de la matrícula.

De la Rosa sostiene que la expansión no es improvisada, sino resultado de estudios sobre demanda académica, mercado laboral y planes de desarrollo local y nacional. “Nosotros no trabajamos solo para el presente, sino hacia dónde va el territorio”, afirma.

El modelo organizativo establece diferencias entre las unidades académicas. Los recintos poseen mayor estructura docente y administrativa, con una oferta académica más amplia; los centros cuentan con dirección administrativa y coordinaciones docentes; los subcentros dependen de un centro y tienen estructuras más reducidas, y las extensiones funcionan principalmente como espacios físicos para docencia.

La UASD tiene presencia en todo el país, con mayor concentración en el Cibao y el sur. Entre los recintos con mayor matrícula están Santiago, San Francisco de Macorís, San Juan y Barahona.

Este crecimiento territorial ha contribuido a descongestionar la sede central y a reducir la migración interna hacia la capital. La planificación institucional incorpora criterios como cantidad de estudiantes, vocación productiva del territorio, disponibilidad de infraestructura y proyecciones económicas.

El sistema académico se articula desde la sede central, donde se concentran las escuelas responsables del personal docente. Aunque las unidades regionales administran recursos y operaciones, los profesores pertenecen a las escuelas universitarias.

Mapa

La institución no dispone de un registro detallado del profesorado por provincia. Actualmente cuenta con 3,492 docentes, de los cuales 1,121 son profesores viajeros que se desplazan entre para cubrir la demanda docente.

Para la UASD, la expansión responde a su misión histórica como universidad pública y estrategia de desarrollo social. Sin embargo, el proceso se desarrolla en un contexto de limitaciones presupuestarias, lo cual obliga a coordinar con el Estado la construcción de infraestructura y el sostenimiento operativo.