Gripe se impone y un brote desplaza a otro

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

En República Dominicana las infecciones respiratorias han tomado la primacía a otras complicaciones de salud. Asimismo, estas infecciones han desplazado al dengue y otras afecciones. Así lo asegura el doctor Clemente Terrero, pediatra infectólogo y ex director del hospital Robert Reid Cabral. El profesional de la salud asegura que las infecciones respiratorias constituyen la principal causa de ingresos y consultas. También es responsable de defunciones en población de infantes y adultos mayores.

Terrero asegura que cada año se registran brotes de infecciones respiratorias que son cada vez más prolongados. A veces está la participación de varios virus al mismo tiempo. La pandemia de Covid-19 tuvo mucho que ver con la circulación y comportamiento de estos virus, insiste.

La pandemia cambió el patrón de comportamiento. Hay un aumento de ingresos en clínicas y hospitales, se trata de menores con infecciones respiratorias virales y bacterianas, asegura el profesional d ela infectología. En el país circulan los virus de la Influenza A y B, Sincitial respiratorio y el mismo Covid-19. Esos virus se comportan de forma epidémica y afectan a niños y adultos, insiste Terrero.

Las manifestaciones más comunes son la fiebre, tos, secreción nasal y muchos de ellos tienen dificultad respiratoria. La mayoría son menores de dos años. Un pequeño es ingresado casi siempre por la dificultad respiratoria, deshiratación y falta de apetito.

Es necesario hacer que los afectados se hidraten y alimenten. Crisis de sibilancia, congestión nasal y neumonías que pueden complicarse lleva al paciente a ser ingresado en un centro de salud.

Gripe todo el año

Los menores de edad tienen contacto todo el año, debido al contacto frecuente con virus en colegios, escuelas y cuidos. Se trata de un contacto importante que los va inmunizando y preparando para la vida. Entran en contacto respiratorio, unos a otros se van infectando, los menores pueden tener gripe hasta seis veces al año, podría ser más, insiste. Ese contacto tienen una incidencia fundamental porque los inmuniza en forma natural, asegura.

Sobre el dengue

Con respecto a la baja incidencia de dengue en el país, el ex director del hospital Robert Reid Cabral dijo que el país no tiene casos de dengue.

En 30 años de experiencia no había visto tan baja incidencia. En el 2023 hubo 11 millones de casos de dengue, el país llegó a tener a casi toda la población sin dengue, eso hace que el virus deje de circular, porque no encuentra personas susceptibles. El virus se limita porque no encuentra a quien afectar. Las epidemias desaparecen cuando se infecta la mayoría de susceptibles, no es por acciones oficiales.