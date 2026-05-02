¡No solo en sushi! 5 recetas fáciles para celebrar el Día del Atún

Publicado por Oriana Martínez Núñez Creado: Actualizado:

Cada 02 de mayo se celebra el Día Mundial del Atún, alimento muy versátil en la cocina oriental y que se ha caracterizado por comerse crudo en platillos como el sushi.

El atún posee grandes beneficios para la salud que, al consumirlo, aportan grasas naturales buenas para el organismo.

Por lo tanto, para conmemorar esta fecha, estas recetas son ideales para hacerlas en casa y compartirlas en familia.

Resetas faciles con atún

1- Ensalada de Garbanzos y Atún

Ensalada de Garbanzos y Atún

Ingredientes: Garbanzos cocidos, 1 lata de atún, tomate picado, pepino y pimiento verde.

Preparación: En un recipiente mezclar todos los ingredientes y aderesar con un una vinagreta de aceite de oliva, vinagre de manzana y una pizca de orégano.

2- Tarta de atún

Tarta de atún

Ingredientes: 3 libras de papas, 1 cucharada de mantequilla, 1 libra de harina, 2 huevos, 2 latas de atún, 1/2 libra de queso parmesano rallado, 1/2 taza de guisantes cocidos, 1 huevo batido para barnizar, sal y pimienta al gusto

Preparación: Precaliente el horno a 180 °C. Cueza las papas y májelas. Agregue mantequilla, harina y los huevos. Amase bien y forre con esta masa un molde.

Bata el atún con el queso rallado, la sal y la pimienta. Incorpore los guisantes. Rellene el molde con la mezcla, barnice las orillas de la masa con el huevo y hornee por media hora hasta que la masa se dore en los bordes. Sirva y prepárese a degustarla.

3- Pasta con atún y limón

Pasta de atún

Ingredientes: Pasta larga (espagueti o fettuccine), 1 lata de atún, ajo, aceite de oliva, ralladura de limón y perejil.

Preparación: Mientras cocinas la pasta, dora ajos laminados en aceite de oliva. Añade el atún escurrido y la ralladura de limón. Mezcla la pasta con este aceite, añade un chorrito del agua de cocción para dar cremosidad y termina con perejil fresco.

4- Ensala de lechuga y atún

Ensalada

Ingredientes: Atún en lata, mayonesa, lechuga, zanahoria cruda picada/rallada, limón. Ajustar cantidad al gusto.

Preparación: Drena el atún, enjuaga con agua fresca para remover el exceso de sodio y vuelve a drenar.

Lava la verdura, pica la lechuga en tiras delgadas, ralla la zanahoria y luego revuelve la verdura con el atún.

Agrega a la mezcla unas gotas de limón y la mayonesa. Si deseas puedes agregar libremente mostaza, jalapeños o hierbas.

5- Hamburguesas de atún y avena

Hamburguesa de atún

Ingredientes: 2 latas de atún, 1 huevo, 1/2 taza de hojuelas de avena, zanahoria rallada y sal/pimienta.

Preparación: Escurre bien el atún y mézclalo con el resto de los ingredientes hasta formar una masa manejable. Forma los círculos de hamburguesa y dóralas en una sartén con apenas una gota de aceite hasta que estén firmes y doradas por ambos lados