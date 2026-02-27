Grupo Popular anuncia cambios en su Consejo

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El Consejo de Administración del Grupo Popular designó a Manuel Grullón Hernández como vicepresidente ejecutivo de Gobierno Corporativo, Relaciones con Accionistas y Economía, cargo que asumirá a partir de julio de este año. La medida fue adoptada en su sesión de ayer.

Grullón Hernández sustituye a Rafael del Toro G., cuyo retiro voluntario fue anunciado ayer tras 39 años de servicios en la institución financiera, el cual será a partir de julio próximo.

“Con estos cambios, la organización inicia una nueva etapa de futuro, con el propósito de seguir generando confianza, oportunidades y creación de valor sostenible para sus accionistas y la sociedad dominicana”, explicó la institución financiera.

La designación de Grullón Hernández “responde a un relevo generacional natural y planificado, que asegura la continuidad del legado institucional a la vez que incorpora una visión renovadora, alineada con las nuevas tendencias de gobernanza, sostenibilidad, innovación y gestión estratégica de grupos de interés”, dijo.

Agrega que con el nombramiento “Grupo Popular fortalece su capacidad para anticipar y responder ágilmente a la creciente complejidad del entorno regulatorio y competitivo, al tiempo que consolida su visión estratégica para consolidar su agenda de diversificación y generación de valor de largo plazo”.

Indica que la integración de Grullón Hernández permitirá reforzar el acompañamiento institucional al Grupo Popular, al Banco Popular y al resto de empresas filiales, potenciar la modernización de políticas y procesos de gobernanza, y profundizar el diálogo estratégico con accionistas y otros grupos de interés.

Sobre Grullón Hernández indica que aporta una trayectoria robusta en gobierno corporativo y una visión integral del ecosistema financiero y empresarial, con iniciativas vinculadas a la sostenibilidad e inclusión financiera en el ámbito tecnológico.

Cursa un doctorado en Gobierno Corporativo y Diversidad en la universidad Penn State, Estados Unidos; tiene una maestría en Responsabilidad Social y Sostenibilidad por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad Politécnica de Valencia.

También ha cursado programas ejecutivos en gobernanza y liderazgo en Insead, International Directores Programme, Leading from the Chair y en Barna Business School.

Desde el año 2008 es presidente del Consejo de Administración de GCS International, filial de Grupo Popular, donde ha liderado la evolución de esa fintech pionera en soluciones digitales inclusivas.

Es miembro de los Consejos de Administración de Grupo Popular y Banco Popular Dominicano desde 2020, del cual es vicepresidente desde el 2022 y ocupa la presidencia de su Comité de Tecnología.

Rafael del Toro

El Consejo de Administración del Grupo Popular resaltó el buen desempeño de Rafael A. del Toro G., y su destacada carrera de 39 años, de una sobresaliente trayectoria profesional en múltiples funciones estratégicas y ejecutivas del Grupo Popular y sus filiales.