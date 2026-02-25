La SCJ conmemora 182 años de Independencia con énfasis en la justicia como pilar del Estado

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Poder Judicial de República Dominicana realizó este miércoles un acto cívico en conmemoración del 182 aniversario de la Independencia Nacional, en el cual el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina afirmó que la justicia es el sostén del Estado dominicano.

En el acto participaron jueces de la Suprema Corte de Justicia, integrantes del Consejo del Poder Judicial (CPJ) y servidores judiciales en general, quienes entonaron con fervor el Himno Nacional dominicano.

El juez Henry Molina manifestó que sin justicia no hay estabilidad ni continuidad democrática; y la sostenibilidad del desarrollo económico y humano del país se vuelven una quimera.

En ese contexto, el juez presidente de la SCJ reiteró que el compromiso patriótico del Poder Judicial no es solo simbólico, sino operativo, por lo que fortalecer la gestión, reducir la mora y garantizar decisiones oportunas son parte del deber institucional con la República.

Asimismo, el magistrado Molina destacó que la ética judicial no es una opción, sino un imperativo patriótico a tiempo de poner de relieve que cada vez que un juez dicta una sentencia apegada a la ley y a la verdad, está honrando el trabucazo de Mella.

“Un Estado se mide por la solidez de sus instituciones, y la justicia es la piedra angular que evita que el edificio de la República se desmorone ante las presiones de la arbitrariedad o la violación de la ley”, afirmó el magistrado Molina.

En ese escenario, Henry Molina hizo un llamado a dar importancia, ahora más que nunca, a la educación cívica, porque conocer la historia o respetar el protocolo, se trata de comprender que ser dominicano conlleva una responsabilidad ética.

Asimismo, Henry Molina afirmó que el sacrificio de los Trinitarios no fue para que tuviéramos un país simplemente libre, sino justo.

“La justicia es la garantía de que el sacrificio de nuestros padres de la patria no fue en vano. Es el compromiso de que los sueños de Duarte se traduzcan en realidades para el dominicano de a pie. Es la promesa de que la libertad que Sánchez defendió hasta el patíbulo sea protegida hoy por tribunales independientes y honorables”, afirmo el Juez presidente.

Día de la Bandera y natalicio del Patricio Ramón Matías Mella

El acto cívico se realiza este 25 de febrero, fecha en que se conmemora el día del lienzo patrio y el 210 aniversario del natalicio de Ramón Matías Mella.

Esta actividad, que se enmarca en la celebración correspondiente al Mes de la Patria, se realizó de forma simultánea en los 11 departamentos judiciales a nivel nacional.