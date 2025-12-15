Apoyan creación comisión para que investigue e informe alcance pérdidas de vidas por caso SeNaSa

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El ex senador y actual vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Iván Lorenzo, demandó la creación de una «Comisión de la Verdad» para que se investigue e informe a la sociedad dominicana sobre el alcance de las pérdidas humanas como consecuencia de la falta de atención médica por la quiebra del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

La demanda del ex senador es apoyada por Dayanara Borbón, coordinadora de Acción Rápida; Radhames García, de Somos Pueblos USA; Geraldo Rosario, coordinador de «300 con Leonel»; y Darío Abreu, ex secretario general de la seccional del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP-NY)

Asimismo, por profesionales: los médicos Andrés Marmolejos y Josefina de los Santos; el abogado Luis Torres; los comerciantes Francisco Mejía, Eladio Luna y Antonia de Ruiz. Además, por los taxistas Silvio Soto, Claudio Peralta, Wilson Madera y Héctor Rojas, quienes fueron abordados por este reportero en el Alto Manhattan y El Bronx.

Entre sus razones para apoyar la «Comisión de la Verdad» expresaron: «Lo de SeNaSa hay que considerarlo como un crimen de lesa humanidad, porque afectó millones de connacionales, con la seguridad que decenas de miles de ellos murieron por la falta de medicina por una crisis provocada para beneficio de unos pocos”.

«Todos los involucrados deberían ser sometidos formalmente por crímenes de lesa humanidad, ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos», sostienen otros.

Subrayan otros: «es imposible calcular cuántas personas humildes, de escasos recursos pudieron perder la vida por la negativa de este entramado de corrupción a autorizar procedimientos médicos indispensables».

Todavía hay ciudadanos sufriendo en los hospitales por falta de insumos, por carencias en la cobertura médica o por largas esperas para obtener autorizaciones, porque los responsables del fraude presuntamente se dedicaban a adquirir relojes, vehículos de lujo y otros bienes costosos con fondos públicos.

«Con el dinero robado del erario público pudieron salvarse miles de personas, construir decenas de clínicas, escuelas, caminos vecinales, puentes, equipamientos y remodelación de hospitales. Creemos que ni con la muerte los culpables pagarían lo que hicieron», señalaron otros.