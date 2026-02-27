Lo que hará este viernes el presidente de la República, Luis Abinader

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader desarrollará una amplia agenda oficial en el marco de la conmemoración del 182.º aniversario de la Independencia Nacional.

Las actividades protocolares, cívicas y culturales encabezadas por el mandatario buscan resaltar los valores patrios, el sacrificio de los héroes nacionales y la importancia de preservar la soberanía y la identidad dominicana.

La agenda incluye actos solemnes, ofrendas florales, desfiles militares y ceremonias oficiales que contarán con la participación de autoridades civiles y militares, representantes de distintos poderes del Estado y miembros del cuerpo diplomático.

Actividades



10:00 a.m. El presidente Luis Abinader encabezará el acto de Rendición de Cuentas.

Lugar: Asamblea Nacional, Congreso Nacional.

12:00 p.m. El mandatario asistirá a la celebración del Te Deum.

Lugar: Catedral Primada de América.

1:00 p.m. El gobernante presidirá la entrega de una ofrenda floral.

Lugar: Altar de la Patria.

4:00 p.m. El jefe de Estado encabezará el desfile militar organizado por el Ministerio de Defensa.

Lugar: Avenida George Washington.