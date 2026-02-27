Agenda
Lo que hará este viernes el presidente de la República, Luis Abinader
Las actividades protocolares, cívicas y culturales encabezadas por el mandatario buscan resaltar los valores patrios, el sacrificio de los héroes nacionales y la importancia de preservar la soberanía y la identidad dominicana.
El presidente Luis Abinader desarrollará una amplia agenda oficial en el marco de la conmemoración del 182.º aniversario de la Independencia Nacional.
La agenda incluye actos solemnes, ofrendas florales, desfiles militares y ceremonias oficiales que contarán con la participación de autoridades civiles y militares, representantes de distintos poderes del Estado y miembros del cuerpo diplomático.
Actividades
10:00 a.m. El presidente Luis Abinader encabezará el acto de Rendición de Cuentas.
Lugar: Asamblea Nacional, Congreso Nacional.
12:00 p.m. El mandatario asistirá a la celebración del Te Deum.
Lugar: Catedral Primada de América.
1:00 p.m. El gobernante presidirá la entrega de una ofrenda floral.
Lugar: Altar de la Patria.
4:00 p.m. El jefe de Estado encabezará el desfile militar organizado por el Ministerio de Defensa.
Lugar: Avenida George Washington.
