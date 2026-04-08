¿Qué harán las autoridades tras inundaciones por lluvia en Las 800 de Los Ríos?

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Carolina Mejía recorrió Las 800 del sector Los Ríos para constatar de primera mano las zonas más afectadas por las lluvias, ordenando medidas inmediatas de mitigación de daños y prevención de riesgos.

La ejecutiva municipal se hizo acompañar por los diputados Liz Mises y Manuel Núñez, así como el intendente del Cuerpo de Bomberos del DN, general José Luis Frómeta Herasme, directores del cabildo y moradores para recorrer vías que se han visto afectadas por fuertes precipitaciones desde la madrugada de este miércoles.

Carolina Mejía

Mejía que indicó que desde la madrugada estuvo en conversación con el Centro de Operaciones de Emergencias e Indomet para saber cuáles serían las condiciones meteorológicas en las próximas horas producto de la vaguada que persiste en el ambiente.

“A las 4:00 de la mañana la Alcaldía del Distrito Nacional, parte de nuestro personal, salió a atender en algunos sectores donde hemos habían notificado ya situaciones muy críticas”, aseguró.

Carolina Mejía

Las brigadas de la Alcaldía del Distrito Nacional se encuentran trabajando de forma extraordinaria para hacer frente a las inundaciones dejadas por las lluvias de una vaguada, tanto con camiones succionadores como con brigadistas de direcciones como Aseo Urbano y Obras Comunitarias.

Más temprano, la alcaldesa activó y dejó en sesión permanente el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres del Distrito Nacional para articular medidas interinstitucionales tendentes a salvaguardar vidas ante la situación provocada por las lluvias.