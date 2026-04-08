Las medidas que dispuso el presidente para acudir en auxilio de familias afectadas por lluvias

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El presidente Luis Abinader dispuso una serie de medidas para acudir en auxilio de las familias afectadas por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, al visitar el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y conocer de primera mano los daños provocados por las inundaciones, que han impactado principalmente al Gran Santo Domingo y otras localidades del país.

El mandatario informó que desde tempranas horas el Gobierno ha activado una respuesta integral para mitigar los efectos de las lluvias, con especial atención en la protección de la vida humana.

“Desde esta madrugada estamos movilizando el Gobierno, especialmente en el Gran Santo Domingo, con todos los organismos que componen el COE, principalmente para la prevención y proteger las vidas humanas, y luego también la parte material”, expresó.

El mandatario explicó que, a través de la Dirección de Asistencia Social y Comunitaria (DASAC), se están distribuyendo ayudas en alimentos, tanto alimentos calientes como alimentos crudos a las personas afectadas. "También vamos a ayudar, como lo hemos hecho en otras ocasiones, a aquellas familias en estado vulnerable que han sufrido daños, especialmente en el Gran Santo Domingo”.

Asimismo, precisó que las zonas más impactadas han sido el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand y Santo Domingo Norte, donde se han registrado lluvias e inundaciones. “Estaremos atentos. El Gobierno está movilizado para atender cualquier situación que se presente”, aseguró.

Luis Abinader en la rueda de prensa

En tanto, el director del COE, mayor general retirado Juan Manuel Méndez García, informó que se mantienen niveles de alerta en varias provincias del país debido a las lluvias registradas.

“El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene un nivel de alerta amarilla para Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia, el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. En alerta verde continúan Santiago Rodríguez, Elías Piña, Azua, Monte Plata, Dajabón, La Altagracia, Barahona, Santiago, Puerto Plata, Duarte, en especial el Bajo Yuna, y La Vega”, indicó.

Explicó que, según el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), las lluvias continuarán, aunque con menor frecuencia en el Gran Santo Domingo, desplazándose hacia la zona oeste del país, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia y Azua.

En ese sentido, exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones oficiales.

"Le pedimos a la población, en las zonas alertadas y en el resto del país, dar un estricto seguimiento a los informes del Indomet y a los lineamientos de los organismos de protección civil”, manifestó.

Asimismo, señaló que el Gobierno mantiene activa la respuesta ante las afectaciones registradas.

“El Gobierno central, por disposición del señor Presidente de la República, está dando respuesta mediante el levantamiento de daños y análisis de necesidades en el Distrito Nacional y en Santo Domingo Oeste, donde se han presentado mayores situaciones, así como en Los Alcarrizos y otras zonas afectadas por inundaciones urbanas”, expresó.

Finalmente, aseguró que las acciones de asistencia continúan en desarrollo, al destacar que la mano amiga del Gobierno no se hace esperar y que todo está en desarrollo, se continúa dando respuesta y levantando las necesidades de las poblaciones afectadas.

Carolina Mejía

En tanto, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, destacó la rápida respuesta de las autoridades ante las incidencias provocadas por las lluvias. “A todos los sectores que han sido impactados, algunos de ustedes los vimos en La 800 de Los Ríos, donde ha habido importantes pérdidas materiales. Gracias a Dios, lo más valioso, que es la vida humana, se ha preservado”.

Mejía indicó que se mantiene una coordinación permanente con las instituciones del Gobierno central para asistir a la población y dijo que se continúa trabajando en la identificación de cualquier persona que necesite ser trasladada a un albergue. "Estamos en coordinación con todas las instituciones del Gobierno central, atendiendo distintas situaciones desde la madrugada para dar respuesta y atención a la ciudadanía”.

Finalmente, agradeció el respaldo del Gobierno en la atención de las emergencias. "Sobre todo, agradecer el apoyo que siempre recibimos del señor Presidente y de las instituciones del Gobierno central para dar pronta respuesta a nuestra gente”.

Acompañaron al presidente Abinader el ministro de Defensa, teniente general, Carlos Antonio Fernández Onofre; así como los representantes de los ministerios de Interior y Policía, Salud Pública, Obras Públicas, de Vivienda y Edificaciones, del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Comipol), Liga Municipal Dominicana, Defensa Civil, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Cruz Roja Dominicana.