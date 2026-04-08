¿Hay clases o no este miércoles 8 de abril en la UASD?

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La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) dijo este miércoles que suspendió las actividades docentes y administrativas durante el resto de la jornada de hoy en la Sede Central, así como en los recintos, centros y extensiones ubicados en las provincias bajo alerta.

Estas medidas son emitidas en atención a las informaciones emitidas por la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) debido a las intensas lluvias provocadas por una vaguada -que mantiene a tres (3) provincias en Alerta Amarilla y trece (13) en Verde-, desde este despacho hemos dispuesto lo siguiente:

Mientras, que el personal de Seguridad, Transportación, Planta Física, Mayordomía, Ornato y Gobernación de la Torre Administrativa deberá permanecer atento para responder a cualquier situación de emergencia.

Sugirieron a los docentes utilizar la plataforma virtual para que puedan continuar con el programa académico del actual semestre, garantizando así el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Exhortó también a toda la familia universitaria a seguir las orientaciones del COE, especialmente abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua, así como a mantenerse atentos a nuestros canales oficiales de comunicación.

A continuación el comunicado íntegro: