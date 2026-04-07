Concurso en el área de la Salud y la Universidad Autónoma de Santo Domingo

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Por: Laureado Ortega

Durante décadas, el sistema de concursos por currículo constituyó un mecanismo fundamental para la selección de profesionales en el área de la salud y en la docencia universitaria. Este modelo garantizaba que las posiciones fueran ocupadas por individuos con la formación, la experiencia y las competencias requeridas, contribuyendo así al fortalecimiento institucional y al desarrollo del país. No obstante, en los últimos años se ha evidenciado un retroceso significativo en este ámbito. La progresiva desaparición de los concursos ha sido sustituida, en muchos casos, por prácticas basadas en el amiguismo y la politiquería, lo que ha debilitado los criterios de meritocracia. Esta situación resulta especialmente preocupante en el contexto de la educación superior y del sistema de salud, donde la idoneidad del personal es un factor determinante para la calidad de los servicios y la formación de nuevos profesionales. Tradicionalmente, para aspirar a posiciones de liderazgo, como la jefatura de un servicio médico, se exigía una experiencia mínima de diez años en el ejercicio de la especialidad correspondiente. Este requisito no solo garantizaba la competencia técnica, sino también la madurez profesional necesaria para asumir responsabilidades de dirección. En la actualidad, sin embargo, se observan designaciones que no cumplen con estos criterios, lo que plantea interrogantes sobre la calidad de los procesos de selección y sus implicaciones para el sistema en su conjunto. Desde una perspectiva personal, resulta pertinente destacar que las oportunidades profesionales alcanzadas tanto a nivel nacional como internacional han estado históricamente vinculadas al mérito, la disciplina y el compromiso con los valores éticos de la profesión. Este modelo, basado en la exigencia y la transparencia, contrasta con las prácticas actuales que privilegian factores ajenos a la competencia profesional.A pesar de este panorama, es posible proyectar que, en el mediano o largo plazo, se producirá un retorno a los concursos de oposición como mecanismo principal de acceso a las plazas académicas y de salud. La necesidad de garantizar calidad, transparencia y equidad en los procesos de selección hará inevitable la reinstauración de estos sistemas, extendiéndose incluso a otros ámbitos del mercado laboral. Asimismo, es previsible que el debilitamiento de los criterios meritocráticos genere un incremento en las denuncias y conflictos dentro del sector, particularmente en relación con la descalificación de profesionales altamente capacitados. Estas dinámicas, caracterizadas por redes de protección mutua, tienden a reproducirse en contextos donde prevalece la ausencia de controles institucionales efectivos. El abandono de los concursos por méritos en el ámbito de la salud y la educación superior constituye un retroceso significativo para el desarrollo institucional del país. La sustitución de estos mecanismos por prácticas discrecionales compromete la calidad de los servicios, debilita la confianza en las instituciones y limita las oportunidades de profesionales altamente capacitados. En este sentido, uresulta imprescindible promover la recuperación de sistemas de selección basados en la transparencia, la equidad y el mérito, como condición necesaria para fortalecer tanto el sistema de salud como la educación superior. La historia demuestra que los procesos que atentan contra la institucionalidad y la justicia tienden, eventualmente, a ser cuestionados y transformados. Por encima de intereses particulares, debe prevalecer el compromiso con el bienestar colectivo y el desarrollo de la nación.