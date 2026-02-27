Lo que ha hecho Luis Abinader y lo que hará por la educación de la República Dominicana

Publicado por HOY DIGITAL Creado: Actualizado:

Bajo la premisa de que ningún país se desarrolla solo por decreto ni se transforma únicamente con leyes o inversiones, el presidente Luis Abinader ha colocado la educación en el centro de su proyecto de nación

Durante su discurso de rendición de cuentas, el mandatario a dado a conocer todos los avances que ha realizado.

A continuación su mensaje íntegro:

Luis Abinader rinde cuentas

Ningún país se desarrolla solo por decreto. Ningún país se transforma únicamente con leyes o inversiones. Las naciones avanzan formando a su gente.

Y en coherencia con esa visión de país, reiteramos nuestro compromiso con una mejora sustancial de la escuela dominicana.

Para ello impulsaremos una reforma legislativa y curricular que permita diseñar un nuevo sistema educativo, una nueva educación, capaz de formar el capital humano que necesitamos para duplicar el tamaño de nuestra economía al 2036.

Para alcanzar este objetivo patriótico, promoveremos el más amplio proceso de consulta y concertación nacional, porque la educación no es una política de gobierno: es un proyecto de todos.

Por eso, desde el primer día, asumimos que la educación y la salud no podían ser políticas ordinarias: debían convertirse en prioridades nacionales permanentes.

Hemos trabajado para elevar la calidad educativa en todo el ciclo de vida: desde la primera infancia hasta la formación técnica y superior, alineando el sistema educativo con las necesidades del mercado laboral y con la visión de desarrollo nacional.

La educación comienza en los primeros años de vida. Por eso hemos priorizado ampliar la cobertura y fortalecer la calidad de la atención integral a la primera infancia y del nivel inicial.

De la mano del INAIPI, inauguramos 15 nuevos centros, impactando a más de 13 mil niños y niñas, lo que permitió ampliar la cobertura a 155,937 en 739 centros CAIPI y CAFI en todo el territorio nacional.

44,715 infantes recibieron alimentación conforme a su requerimiento calórico y nutricional.

6,807 familias recibieron servicios de acompañamiento integral que articulan salud, nutrición, educación, protección e inclusión, garantizando el desarrollo pleno y la protección de los derechos de la primera infancia.

131 comunidades fueron acompañadas para asegurar entornos favorables, y 2,662 niños y niñas recibieron atención especializada según su condición de discapacidad.