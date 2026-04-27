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Los familiares de Deivy Carlos Abreu Quezada, conductor de un camión de recogida de desechos, expresaron su conformidad con la decisión de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago de imponer tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra siete motoristas vinculados con el asesinato de su pariente.

Los parientes consideraron la medida como un paso importante dentro del proceso judicial, al tiempo que reiteraron su deseo de que todos los que participaron en el crimen, que ha consternado a la población, reciban todo el peso de la ley.

"Estamos conformes. Vamos a esperar más para adelante que se haga la voluntad de Dios, que se haga justicia y que caiga todo el peso de la ley con todo el que tenga que ver (en el asesinato)", manifestó Sarah Seline Abreu, hermana del fallecido, tras la decisión del tribunal.

Familiares de Deivy Abreu reaccionan al envío a prisión de siete implicados en su muerte

En tanto, otra de las familiares advirtió: “Vamos a seguir (en pie de lucha) hasta que se dicte condena (contra el grupo), con Dios mediante. Las cosas no se quedaron de reenvío en reenvío, se hizo lo que se tenía que hacer”.

La dama agregó que, aunque su hermano ya no está con vida, la medida cautelar impuesta a los presuntos agresores servirá de ejemplo para evitar casos similares.

“Me siento conforme, porque van a pensarlo para hacérselo a otra víctima. Si esto se hubiera quedado así, iba a ser un desastre en este país”, enfatizó.

Imputados

Motoristas acusados del asesinato de Deivy Carlos Abreu

Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz, quienes deberán cumplir la medida cautelar en los Centros de Corrección y Rehabilitación de Santiago, La Vega y Moca.

En la instancia, las investigadoras establecen que, mientras la víctima, Abreu Quezada, conducía el camión recolector de desperdicios del Ayuntamiento de Santiago por la Circunvalación Sur, sector ensanche Bermúdez, fue interceptado por uno de los motoconchistas, quien se encuentra prófugo, y que, junto a otros motoristas, presionaban a la víctima para que detuviera la marcha por un supuesto roce vehicular. Sin embargo, el hoy occiso, al observar la violencia en su comportamiento, no se detuvo.

La investigación preliminar indica que el referido motorista se desmontó de la motocicleta y la colocó frente al camión para forzarlo a detenerse, pero la víctima no accedió y continuó la marcha, arrastrando la motocicleta. Por varios kilómetros siguió bajo la persecución de los imputados, quienes lograron interceptarlo en el Palacio de Justicia, a donde el hombre penetró a bordo del camión buscando resguardarse de la turba que lo perseguía, según establece el Ministerio Público en la instancia.

La Fiscalía de Santiago precisa en la medida de coerción que no posee ningún tipo de evidencia que indique que algún motorista resultara lesionado.

Como calificación jurídica provisional, la Fiscalía de Santiago presentó contra los siete imputados cargos por violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, por la comisión del hecho criminal, para el cual se asociaron como una turba, dejando evidenciada su intención cuando vociferaban “mátalo, mátalo”, según recogen las pruebas videográficas.

Entre otras evidencias, el Ministerio Público tiene en su poder un arma blanca tipo cuchillo de caza, color negro, con la cual uno de los imputados le habría ocasionado una herida mortal en el miembro inferior derecho.