Hermanos mueren en accidente

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Dos hermanos fallecieron, luego de chocar un carro y un camión, en un hecho ocurrido en la Autovía del Este, en el tramo que conecta a San Pedro de Macorís con La Romana, próximo a Playa Nueva.

Las víctimas son Luis Heriberto de la Rosa Guerrero (Eric, el Mello), de 34 años, y Lisa Marciel Castillo Guerrero, de 24, ambos residentes en Higüey.

Una nota publicada en el periódico digital macorisdel mar. com señala que los hermanos viajaban en un carro Toyota Vitz gris que colisionó con un camión de carga International.

Agrega que Marciel Castillo laboraba en el Ayuntamiento de Higüey.