Hipólito Mejía también dice presente en actos fúnebres de Ramón Alburquerque

El expresidente de la República Dominicana, Hipólito Mejía, dijo presente la mañana de este sábado en la Funeraria Jardín memorial desde donde ofreció el último adiós al líder político Ramón Alburquerque.

Además, dijo que pese a su estado de salud, Alburquerque siempre estuvo muy animado, aseguró también que el fenecido dejó una historia política en el país, al ser un dirigente consecuente con lo que predicó, manteniendo una postura firme frente a los principios que defendió.

Agregó, que habría que recordarlo, incluso, con su popular frase “Entren todos”.