Hombre acusado matar pareja, hijo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por Nathaly Tavarez

La Policía Nacional arrestó a un haitiano acusado de matar a su pareja y al hijo de ambos, en un hecho registrado en el sector Ingenio Abajo del distrito municipal Santiago Oeste.

Las víctimas fueron identificadas como Dadu Chalisier, de 36 años, y el niño Likanson Donation, de dos años, ambos de nacionalidad haitiana.

Las autoridades informaron que por el caso fue detenido Lakan Donation, de 53 años, quien fue localizado en el interior del inmueble al momento de la intervención policial.

El diagnóstico preliminar practicado durante el levantamiento de los cuerpos estableció que ambas víctimas fallecieron a causa de traumatismos craneoencefálicos severos.

En la escena, técnicos de la Policía Científica recolectaron diversas evidencias, entre estas un objeto contundente que presuntamente fue utilizado para cometer el doble homicidio.

Versiones iniciales manejadas por los investigadores indican que el detenido habría presentado un estado emocional depresivo, tras haber estado recientemente privado de libertad.

Los cuerpos fueron enviados a la sede del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), mientras el caso continúa bajo investigación y el apresado será puesto a disposición del Ministerio Público.