Feminicidio-Suicidio

Hombre asesina a su pareja y se suicida en Moca

La Policía Nacional investiga el caso

Carolina Altagracia Moscoso de Cepeda – Víctima y Juan Ramón Cepeda Grullón – Homicida y suicida

Una mujer perdió la vida la noche de este miércoles a manos de su pareja sentimental, en un hecho ocurrido en el municipio de Moca, provincia Espaillat.

La víctima fue identificada como Carolina Altagracia Moscoso de Cepeda, mientras que el agresor, Juan Ramón Cepeda Grullón, se suicidó tras cometer el hecho, según reportes preliminares de las autoridades.

Al lugar del suceso acudieron miembros de la Policía Nacional, quienes se encuentran realizando las investigaciones y levantamientos correspondientes para esclarecer las circunstancias del caso.

