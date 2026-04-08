“Desperté cuando me cayó encima la pared”: hombre reporta derrumbe tras lluvias en Los Alcarrizos

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Las fuertes lluvias que afectan a República Dominicana provocaron el derrumbe de una pared en la vivienda de Francisco Antonio García Rosario, en la calle Los Rieles, en Los Alcarrizos, dejándolo entre los escombros mientras dormía.

“Yo no sé cómo aconteció, desperté cuando me cayó encima la pared”, relató el hombre.

Según explicó, una pared de una vivienda contigua colapsó primero y terminó impactando la suya, generando un efecto en cadena.

La estructura que cedió estaba justo al lado de su cama.

La vivienda, de construcción humilde, con techo de cinc y paredes de bloques y madera, resultó seriamente afectada. Las divisiones internas quedaron destruidas, al igual que parte de sus pertenencias.

García Rosario solicitó ayuda a las autoridades para poder reparar su hogar.

Sobre las lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que seis provincias se mantienen en alerta amarilla y once en alerta verde, ante el riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

En alerta amarilla están Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia, el Distrito Nacional y Santo Domingo.

En alerta verde permanecen Santiago Rodríguez, Elías Piña, Azua, Monte Plata, Dajabón, La Vega, Barahona, Santiago, Puerto Plata, Duarte (Bajo Yuna) y La Altagracia.