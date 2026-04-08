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Suelos saturados

“Desperté cuando me cayó encima la pared”: hombre reporta derrumbe tras lluvias en Los Alcarrizos

La vivienda, de construcción humilde, con techo de cinc y paredes de bloques y madera, resultó seriamente afectada. Las divisiones internas quedaron destruidas, al igual que parte de sus pertenencias.

Así quedó el hogar de don Francisco tras derrumbe

Así quedó el hogar de don Francisco tras derrumbe

Merilenny Mueses
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Merilenny Mueses

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Las fuertes lluvias que afectan a República Dominicana provocaron el derrumbe de una pared en la vivienda de Francisco Antonio García Rosario, en la calle Los Rieles, en Los Alcarrizos, dejándolo entre los escombros mientras dormía.

Yo no sé cómo aconteció, desperté cuando me cayó encima la pared”, relató el hombre.

Según explicó, una pared de una vivienda contigua colapsó primero y terminó impactando la suya, generando un efecto en cadena.

La estructura que cedió estaba justo al lado de su cama.

La vivienda, de construcción humilde, con techo de cinc y paredes de bloques y madera, resultó seriamente afectada. Las divisiones internas quedaron destruidas, al igual que parte de sus pertenencias.

García Rosario solicitó ayuda a las autoridades para poder reparar su hogar.

Sobre las lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que seis provincias se mantienen en alerta amarilla y once en alerta verde, ante el riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

En alerta amarilla están Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia, el Distrito Nacional y Santo Domingo.

En alerta verde permanecen Santiago Rodríguez, Elías Piña, Azua, Monte Plata, Dajabón, La Vega, Barahona, Santiago, Puerto Plata, Duarte (Bajo Yuna) y La Altagracia.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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