Si resultaste afectado por las lluvias: aquí puedes pedir ayuda y refugio en RD

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Ante las intensas precipitaciones que han provocado inundaciones y daños en distintos puntos del país, las autoridades informaron sobre los canales de asistencia y los refugios disponibles para las familias afectadas.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y la Defensa Civil mantienen habilitadas líneas de contacto para emergencias: 809-472-0909, el sistema 9-1-1 y el número corto *462 de la OGTIC.

Refugios habilitados

Distrito Nacional

• Polideportivo San Carlos – Contacto: Luis Peña – Tel. (809) 308-3411 – Capacidad: 274 personas

• Parroquia San Carlos Borromeo – Contacto: Solangel De Los Santos – Tel. (809) 689-5020 – Capacidad: 1,225 personas

• Escuela Rafael Leonidas Solano – Contacto: David García – Tel. (809) 686-1817 – Capacidad: 1,902 personas

• Escuela San Rafael – Contacto: María Sánchez – Tel. (849) 207-1072 – Capacidad: 1,828 personas

• Escuela Secundaria Padre Marsella – Contacto: Antolín Gomes – Tel. (829) 445-0582 – Capacidad: 2,857 personas

(entre otros, con capacidad total de más de 26,000 personas en el Distrito Nacional)

Provincia Bahoruco

• Liceo Ernestina González (Neiba) – Contacto: Altagracia Ferreras – Tel. (849) 272-3225 – Capacidad: 214 personas

• Escuela Pedro Mir (El Manguito) – Contacto: Deisi González – Tel. (829) 302-3471 – Capacidad: 600 personas

• Escuela Básica Anacaona (Villa Jaragua) – Contacto: Dalireinis Hernández – Tel. (829) 426-8079 – Capacidad: 137 personas

(40 refugios válidos con capacidad total de más de 1,200 personas en Bahoruco)

Provincia Barahona

• Iglesia Evangélica Alfa – Contacto: Samuel Díaz – Tel. (809) 453-7722 – Capacidad: 206 personas

• Iglesia Pentecostal – Contacto: Julio Cesal Castillo – Tel. (809) 524-6653 – Capacidad: 464 personas

• Centro Educativo Parroquial Cristo Rey – Contacto: Reina Peñasco – Tel. (809) 524-3372 – Capacidad: 243 personas

(más de 15 refugios válidos en Barahona, con capacidad superior a 1,000 personas)

Canales de asistencia

• COE: Tel. 809-472-0909

• Sistema 9-1-1: disponible en todo el país

• OGTIC: número corto *462

• Defensa Civil: coordinación directa con gobernaciones y alcaldías locales

Recomendaciones oficiales

• No cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto volumen de agua.

• Evitar balnearios en zonas afectadas.

• Mantener documentos y pertenencias esenciales en bolsas plásticas para protegerlos de la humedad.

• Seguir las orientaciones de los organismos de socorro y los boletines del COE y ONAMET.

Las autoridades reiteraron que los equipos de emergencia se mantienen desplegados en las comunidades más vulnerables y que la vigilancia continuará mientras persistan las lluvias.