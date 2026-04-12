¿A qué hora lloverá hoy en el Gran Santo Domingo y cómo serán los próximos días?

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El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las lluvias previstas para este domingo en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional comenzarán a partir de las 3:00 de la tarde y podrían extenderse hasta aproximadamente las 10:00 de la noche.

Según explicó el organismo, los acumulados de precipitaciones para hoy oscilarían entre 30 y 50 milímetros, valores que, en principio, no representan un escenario de alta peligrosidad.

No obstante, las autoridades advirtieron que las condiciones del suelo, aún húmedo por lluvias recientes, podrían favorecer la ocurrencia de inundaciones urbanas en zonas vulnerables, en caso de que se registren intensificaciones puntuales de los aguaceros.

Indomet llamó a la población a no bajar la guardia, recordando que las precipitaciones de días anteriores han dejado saturación en varias áreas, lo que incrementa el riesgo ante nuevos episodios de lluvias.

Asimismo, alertó que el panorama podría complicarse en los próximos días, ya que los pronósticos indican acumulados de entre 130 y 200 milímetros, e incluso superiores en zonas aisladas, especialmente en provincias que se encuentran bajo alerta roja y en regiones del centro del país.

Ante esta situación, el organismo recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar precauciones, especialmente en sectores propensos a inundaciones.