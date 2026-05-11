Hospital remozado y muelle en Hato Mayor

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El remozado Hospital Municipal Señorita Elupina Cordero y el nuevo muelle de Sabana de la Mar, en Hato Mayor. La vicepresidenta Raquel Peña entregó las obras.

Resaltó que la salud constituye un pilar fundamental para el bienestar y el desarrollo de las comunidades, por lo que esta obra representa un paso importante en el fortalecimiento de los servicios sanitarios de la provincia.

Las nuevas instalaciones sanitarias impactarán a más de 14,000 habitantes. El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, destacó que cada área renovada, equipo instalado y mejora realizada tiene como propósito garantizar atención médica en condiciones dignas, seguras y de calidad.

La intervención del centro, ejecutada por el SNS, contó con una inversión superior a RD$93 millones, de los cuales RD$74,177,758.89 fueron destinados al remozamiento y RD$ 19,006,072.68 al equipamiento médico.

Incluyó la habilitación de tres consultorios generales, consultorio de pediatría, ginecología, dos consultorios odontológicos, área de sonografía, sala de rayos X, farmacia, vacunación y consultorio de tuberculosis.

Asimismo, el hospital dispone de quirófano, sala de partos, área de preparación con tres camas, recuperación con dos camas, sala de neonatos e internamiento con capacidad para 14 camas.

También fueron remozadas las áreas de descanso médico y de enfermería, cocina, comedor, lavandería y almacén de medicamentos.

Nuevo muelle

Durante su recorrido por Sabana de la Mar, la vicepresidenta encabezó además, junto con el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), Jean Luis Rodríguez, el acto de entrega del nuevo muelle del municipio, una obra que impactará de manera directa a decenas de familias vinculadas a la pesca y a la economía costera de esta comunidad.

“Esta obra brindará a nuestros pescadores un espacio más seguro, moderno y funcional para realizar su labor”, destacó.

La obra cuenta con un área total de 176.09 metros cuadrados y fue diseñada para operaciones de pesca y atraque de embarcaciones menores.