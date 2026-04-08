Hoy continuarán aguaceros en gran parte del territorio

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Hoy continuarán los aguaceros moderados a fuertes, con tormentas eléctricas en localidades de Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, San Juan, Elías Piña, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde y Montecristi.

La información la ofreció el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que pronosticó además, que las lluvias serán provocada por la permanencia de la vaguada y que inician en la mañana y se extenderán hasta la tarde.

El organismo prevé que en el Gran Santo Domingo estará medio nublado, con aguaceros y posibles tronadas.

La temperatura mínima estará en 20 °C y 22 °C y la máximas en 30 °C y 32 °C.

Coe eleva provincias alerta

De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a 16 las provincias en alerta, por la posibilidad de que ocurran crecidas de ríos, arroyos y cañadas e inundaciones repentinas y urbanas y deslizamientos de tierras.

En amarilla están Monseñor Nouel, San José de Ocoa y San Cristóbal, mientras que en verde está Barahona, La Vega, Santiago, La Altagracia, San Cristóbal, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Duarte, Elías Piña, Dajabón, Peravia, Azua, Santo Domingo y el Distrito Nacional.