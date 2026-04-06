¿Lluvias? Así estará el clima en República Dominicana esta semana

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Este lunes, seguiremos bajo la influencia de la misma vaguada y abundante humedad marina, por lo que se mantendrán los períodos lluviosos: sobre todo en la tarde, aumentarán las posibilidades de precipitaciones fuertes y más inundaciones, de manera especial en el Cibao.

Así lo indicó el analista meteorológico Jean Suriel en su red social Instagram.

“El martes, persistirán los aguaceros significativos en gran parte del territorio dominicano: vientos del este-sureste impulsarán humedad marina hasta el país, para activar los efectos de la vaguada; seguirá el potencial de inundaciones repentinas”, dijo.

Aguaceros

Indicó además que para el miércoles se registrarán precipitaciones más intensas debido a la cercanía del frente frío número 35, que se ubicará sobre Cuba: el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y cañadas, además de posibles deslizamientos de tierra incrementará en gran parte de RD después del mediodía.

Mientras que el jueves y viernes: los remanentes de la vaguada se combinarán con la humedad marina para mantener las lluvias moderadas en varias provincias de República Dominicana.