Asistir a clases se ha convertido en un dolor de cabeza para los niños de Valle del Este

En Valle del Este, Santo Domingo Este, la infancia no corre al recreo cuando llueve: avanza con los zapatos en fundas, el agua hasta las rodillas y la ropa mojada hasta el alma. Entre charcos, lodo y mosquitos, los niños se abren paso hacia la escuela Piky Lora, mientras las autoridades permanecen ausentes.

Durante un recorrido realizado por el equipo de Hoy en tu Barrio, el director del centro educativo, Carlos Macea, describió con preocupación cómo las lluvias afectan la asistencia escolar, la salud de los estudiantes y la operatividad del plantel.

La escuela, ubicada en una zona baja, queda rodeada por agua estancada. En ocasiones, los docentes deben suspender la jornada y enviar a los estudiantes de regreso a casa. “Esto afecta tanto a la escuela como a toda la comunidad. Es un problema de salud, de educación y de dignidad”, añadió el director.

La acumulación de agua ha disparado los casos de dengue en la zona, según testimonios de padres y maestros. “Aquí hay niños que han faltado por fiebre, por vómitos. Hay muchos mosquitos. Y cada vez que llueve, empeora”, comentó una docente que prefirió no ser identificada.

Macea advierte que la situación se agrava con el paso del tiempo: “Cada año es peor. Los imbornales están tapados, los filtrantes no se limpian, y el agua no tiene por dónde irse. Esto no es nuevo, pero nadie hace nada”.

Calles que no se caminan en Valle del Este

Las vías principales del sector, como La Hípica y Juan López, están completamente intransitables. Los vehículos deben sortear hoyos como si cruzaran un campo minado. “Los carros andan de hoyo en hoyo. Esto da vergüenza”, denunció el comunitario Pérez de la Paz.

Las aguas pluviales descienden desde sectores vecinos y se estancan en las calles del barrio, convirtiéndolas en lagunas. “Cuando llueve, ni los niños pueden ir a la escuela. Todo se inunda. No hay por dónde pasar. La escuela queda en el medio de un mal de agua”, explicó.

La comparación con sectores cercanos como Franconia, El Paraíso y Reparto Los Tres Ojos es inevitable: allí las calles están asfaltadas. “Aquí no tenemos dolientes. Estamos sueltos, pobremente sueltos del gobierno y de todo el mundo”, agregó Pérez de la Paz.

Piden asfaltado, drenaje pluvial, limpieza de filtrantes y un plan de contingencia para las lluvias. Pero, sobre todo, exigen ser tratados como ciudadanos con derechos.