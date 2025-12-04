Residentes de San Luis viven en calles deterioradas y polvorientas

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

Transitar entre calles deterioradas y polvorientas es la realidad que tienen que enfrentar cada día los moradores del sector Las Casitas, en el Distrito Municipal San Luis, quienes aseguran sentirse abandonados a su suerte por las autoridades.

«Arreglaron las calles para allá abajo, para allá arriba, y este pedazo (la calle Las Torres) lo dejaron como que aquí no viven personas. Esta calle está intransitable. Por aquí no camina gente, por eso», manifestó Juliana Santana González, a periodistas de Hoy Digital, para la serie especial “Hoy en tu Barrio”. Lo hizo con conocimiento de causa porque ella lleva más de 20 años sufriendo los estragos de esta situación.

Por su parte, Viadela Valdez Pérez relató que, cansada de los hoyos y el lodo que cubren la calle Las Torres, y que les impiden salir de sus casas sin ensuciarse los pies, decidió cargar sacos de piedras sobre sus hombros para taparlos y aliviar, aunque sea un poco, el deterioro de la vía.

«Todas esas piedras fui yo que las cargué, porque todo esto era hoyo, y yo he tapado un poco. No nos duran los zapatos, el lodo, los niños se enferman», pronunció Valdez Pérez.

Agregó que cuando llueve la situación se vuelve insoportable, pues la falta de drenaje convierte la calle en un verdadero río.

«Si está lloviendo, no podemos salir, porque es un río en medio de la calle. Necesitamos que nos ayuden, porque necesitamos tener la calle como la tienen los demás», declaró la residente de Las Casitas, en San Luis.

«Cuando llueve, uno no puede cruzar de este lado al otro, porque eso es un río de agua y un bajo (mal olor)», añadió Santana González.

Calles deterioradas en Las Casitas, San LuisFranklin Santana

De igual forma, los residentes denunciaron que otro de los factores que afecta a las calles de Las Casitas —incluyendo Arroyo Cayón, las manzanas J y B y los peatones 3, 4 y 5— es la falta de iluminación, que las convierte en un verdadero peligro ante la inseguridad ciudadana.

«También necesitamos alumbrado. Este sector está muy oscuro… Somos víctima de la delincuencia, porque donde está oscuro, ellos tienen la facilidad de esconderse y hacer sus maldades. Si las iluminan, habrá menos asistencia de delincuentes», dijo Geraldo Cabrera, otro residente en San Luis entrevistado para Hoy en tu Barrio.

Promesas incumplidas

Los comunitarios de la barriada señalaron que, pese a haber acudido en múltiples ocasiones al ayuntamiento y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, lamentablemente no han obtenido respuesta.

Calles deterioradas en Las Casitas, San LuisFranklin Santana

“Tenemos mucho tiempo con esa problemática. Se ha acudido (ante las autoridades), pero no hemos visto que nos han resuelto”, aseguró Iris Mendoza.

Mientras que otras de las lugareñas, quien no quiso ser identificada, expresó: «Aquí abajo vinieron dos veces a hacer el levantamiento, para darle continuación a estos trabajos que faltan, pero estamos esperando todavía que le den continuación, porque las calles están afectadas».

Llamado urgente de San Luis al Presidente

Los residentes hicieron un llamado a las autoridades, en especial al presidente de la República, Luis Abinader, para que atiendan sus reclamos.

«Le hacemos un llamado al Presidente, que él ha hecho una buena gestión y estamos muy agradecidos, pero falta algo. A ver si él se apiada de nosotros y nos completan las calles… la hicieron por partes y necesitamos que las terminen», declaró Geraldo Cabrera.

«Le pedimos al señor presidente que, por favor, se conduela de nosotros, porque votamos por él». Juliana Santana González.

Los munícipes de San Luis advirtieron que, de no recibir respuesta, llevarán a cabo medidas drásticas, incluidas protestas.

«De no solucionarlo, vamos a salir a las calles a protestar para que nos arreglen esto aquí a nosotros, porque ya estamos cansados de ir a la prensa, al ayuntamiento, a todas partes, y nos dan un calmante, que si vienen… y nunca vienen. Si no nos arreglan este sector, estamos dispuestos a salir a la calle a quemar gomas», enfatizó Serbia Reyes.