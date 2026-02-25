Hoy en la historia. Nace Matías Ramón Mella

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1816

Nace Matías Ramón Mella

República Dominicana. Matías Ramón Mella Castillo es uno de los padres de la patria de República Dominicana. Nació el 25 de febrero de 1816, en Santo Domingo. Ingresó en 1838 al movimiento clandestino La Trinitaria. Firmó el 16 de enero de 1844, la llamada Acta de Separación. Días después produjo su histórico trabucazo que inició las guerras de independencia.

Tras la retirada de los haitianos proclamó a Duarte a la presidencia. Por esta actitud fue expatriado por Pedro Santana. Falleció en Santiago el 4 de junio de 1864.

Tal día como hoy

1281

En España, Alfonso X el Sabio publica las primeras Ordenanzas marítimas de Castilla.

1489

En París, el rey Carlos VIII de Francia reconoce la independencia de Mónaco mediante carta patente.

1793

En Estados Unidos, George Washington celebra la primera reunión del gabinete de un presidente de esa nación.

1842

Alemania. Nace Karl May, escritor de novelas de aventuras (vendió más de 200 millones de ejemplares), poeta y dramaturgo alemán.

1848

En Francia los revolucionarios proclaman la república.

1874

País Vasco. En las afueras de Bilbao, las tropas carlistas logran la victoria en la batalla de Somorrostro.