Hoy es Nochebuena, la familia se reúne en la cena de Navidad

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

Este 24 de diciembre es Nochebuena y marca la víspera de Navidad.

Es la celebración central en la cultura cristiana para conmemorar el nacimiento de Jesús. Las familias reunidas celebran la cena más esperada en el año, con alimentos elaborados de acuerdo a cada región de República Dominicana, sobre todo, considerando la religión profesada.

La Nochebuena puede ser un banquete para unos y un simple plato de cena para quienes no pueden adquirir los alimentos del menú, por falta de dinero paro comprar carnes, pan, frutas y golosinas.

En lo relativo a la creencia, los católicos marca la cena de Nochebuena centrados en el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Se enfocan en creer que Jesucristo vino al mundo en la noche de 24 de diciembre, para traer el mundo la la salvación.

En tanto, los evangélicos tienen opiniones divididas sobre la Nochebuena, Algunos la celebran como una oportunidad para honrar el nacimiento de Jesús y predicar el evangelio, mientras que otros no la celebran porque la Biblia no ordena su festividad y critican sus orígenes paganos.

La Nochebuena puede agrupar a varias generaciones: abuelos, padres, hijos y nietos. Coloca en una misma mesa a los que viven en el país con los que retornan desde el exterior para celebrar las tradiciones de Navidad en familia. En la cena dominicana es común el lechón o cerdo asado, el moro de guandules con coco, la ensalada rusa o mixta), los pasteles en hoja y el pollo horneado.