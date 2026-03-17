Hugo habría amarrado con Jochy antes de designación

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Desde el año 2021, antes de su designación como director del Intrant en el 2022, Hugo Marino Beras-Goico Ramírez habría contactado a un amigo común llamado Mario Virgilio Alcalá Rodríguez, para que le presentara a José Angel (Jochy) Gómez Canaán.

A partir de esa presentación, ambos “sostuvieron reuniones frecuentes en las que discutieron planes” que desarrollarían en sociedad cuando Hugo llegara al Intrant.

Así lo reveló ayer el Ministerio Público durante la lectura de su acusación en el juicio preliminar contra ambos imputados de estafar al Estado con más de RD$1,3000 millones con el proyecto de semaforización.

El órgano acusador, representado por la titular de la Procuraduría Anticorrupción, Mirna Ortiz, dijo que una vez instalado como director del Intrant, Hugo nombró como cooordinador del Despacho y representante suyo en la presidencia del Comité de Compras y Contrataciones de la institución, a Rafael Atilano Díaz Warden

Indicó que el Plan Operativo Anual de la institución para el año 2023 contemplaba de la ley de planificación, diseño, innovación y supervisión de movilidad terrestre, la actividad, modernización e implementación del centro de control de tránsito para el Gran Santo Domingo, con un valor de RD$104 millones.

Agregó que al momento de convocar la licitación pública nacional, el monto fue incrementado, elevándose a RD$1,200 millones, para un aumento de RD$1,096 millones, sin justificación técnica ni estudio de mercado que lo sustenten, lo que provocó el incremento presupuestario que para todas las compras institucionales del 2023, era de RD$8,811.058.24.

Cazador cazado

Respecto de las irregularidades en la constitución de Transcore Latam, SRL y la manipulación presupuestaria en el Intrant, “se comprobó que las plataformas e infraestructura tecnológica pertenecían a “carnet y portales”, y que Jochy solo actuó como intermediario.

Los demás imputados son Samuel Gregorio Vaquero, Pedro Vinicio Padovani, Juan Francisco Alvarez, Carlos José Peguero.